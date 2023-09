Αχαΐα

Τροχαίο - Πάτρα: Σκοτώθηκαν 3χρονο παιδί και ο παππούς του (εικόνες)

Τραγωδία την νύχτα στην Πάτρα, με θύματα ένα παιδί μόλις τριών ετών και τον παππού του. Σοβαρά τραυματισμένη είναι η γιαγιά και ακόμη μία γυναίκα.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11 το βράδυ της Κυριακής, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών-Αθηνών στο ύψος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24.News ο οδηγός πολυτελούς οχήματος, ενώ εκινείτο στο ρεύμα προς Πάτρα έχασε τον έλεγχο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Στη συνέχεια πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα με γυναίκα οδηγό η οποία μόλις ξεκινούσε, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο της να πάρει φωτιά.

Στο πολυτελές αυτοκίνητο που πέρασε στο αντίθετο ρεύμα επέβαιναν ένα ανδρόγυνο και το εγγονάκι του.

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα τέσσερα ασθενοφόρα, αστυνομία και άνδρες της Πυροσβεστικής οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των επιβατών.

Πληροφορίες του tempo24.news αναφέρουν πως διακομίστηκαν στο ΠΠΝΠ δύο σοβαρά τραυματίες, ένας άνδρας και μία γυναίκα. Η γυναίκα, γιαγιά και σύζυγος των θυμάτων, διασωληνώθηκε ενώ τόσο ο οδηγός του οχήματος που πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας όσο και το το παιδί ήταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Δυστυχώς, το παιδί μόλις 3 ετών και ο οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου, που ήταν ο παππούς του, υπέκυψαν στα τραύματα τους, βυθίζοντας στο πένθος συγγενείς και φίλους, αλλά και ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή.

