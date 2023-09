Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορινθιακός: διπλός σεισμός στις Αλκυονίδες

Αυξανόμενη ένταση είχαν οι δύο δονήσεις που καταγράφηκαν με διαφορά μικρότερη της μιας ώρας.

Δύο σεισμοί με διαφορά 38 λεπτών καταγράφηκαν την νύχτα στον Κορινθιακό Κόλπο.

Ο πρώτος σεισμός καταγράφηκε στις 04:09 την νύχτα και σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών ήταν έντασης 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο εντοπίζεται στον Κορινθιακό Κόλπο, κοντά στις Αλκυονίδες νήσους.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμήθηκε στα 16,6 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο τη δόνησης εντοπίστηκε 14 χιλιόμετρα βόρεια - βορειοανατολικά του Ξυλόκαστρου.

Ο δεύτερος σεισμός καταγράφηκε 39 λεπτά αργότερα, στις 04:48 και σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο είχε ένταση 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του σεισμού είναι ίδιο με της προηγούμενης δόνησης, ενώ το εστιακό βάθος του δεύτερου σεισμού υπολογίστηκε στα 14,48 χιλιόμετρα.

