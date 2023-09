Κοινωνία

Τροχαίο: Εγκατάλειψη οδηγού μηχανής, που εκσφενδονίστηκε μετά από σύγκρουση (βίντεο ντοκουμέντο)

Καρέ - καρέ το συγκλονιστικό βίντεο: Ο αναβάτης χτύπησε σε στύλο και μετά έπεσε στο οδόστρωμα, ενώ η μηχανή “καρφώθηκε” σε δύο αυτοκίνητα. Εγκατέλειψε αβοήθητο τον τραυματία ο οδηγός του αυτοκινήτου.

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από κάμερα ασφαλείας, που κατέγραψε τροχαίο στην Θεσσαλονίκη, με τραυματισμό ενός οδηγού μηχανής, που εγκαταλείφθηκε αβοήθητος από οδηγό αυτοκινήτου που τον χτύπησε.

Ένα αυτοκίνητο χτύπησε μια μηχανή σε διασταύρωση. Ο άτυχος οδηγός του δίκυκλου εκσφενδονίστηκε στον αέρα, χτύπησε σε έναν στύλο με το κεφάλι και ακολούθως "έσκασε" στο οδόστρωμα, δίπλα στο στηθαίο. Η μηχανή του "καρφώθηκε" σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Δύο άνδρες που άκουσαν τον θόρυβο, έσπευσαν να βοηθήσουν τον οδηγό της μηχανής, ενώ το άτομο που οδηγούσε το αυτοκίνητο έσπευσε να εγκαταλείψει το σημείο και πλέον αναζητείται από την Αστυνομία.

Το τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, γύρω στις 21:30, όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με την μηχανή στη συμβολή των οδών Ολυμπιάδος και Σοφοκλέους.

Ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο "Γ. Γεννηματάς" για να λάβει την κατάλληλη ιατρική φροντίδα.

