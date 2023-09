Κούλογλου: Ο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε - Από ροκ συγκρότημα έγινε ελαφρύ ποπ

Πολιτική

«Αυτό που έγινε δεν διδάσκεται. Θα μας γράψουν στις σχολές της Πολιτικής Επιστήμης σε όλο τον κόσμο. Έγινε για πρώτη φορά και πιστεύω πως δεν θα ξαναγίνει», είπε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Κούλογλου, σχολιάζοντας το αποτέλεσμα των εκλογών στον ΣΥΡΙΖΑ

Όπως είπε στο OPEN, ο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε όπως το ξέραμε ως αριστερό κόμμα. «Έχουμε ένα καινούργιο κόμμα, αλλά είναι ένα καινούργιο κόμμα» είπε και πρόσθεσε πως πρέπει να δούμε αν θα είναι ένα άλμα προς τα εμπρός ή άλμα προς το κενό.

Παρατήρησε δε πως δεν άκουσε χθες από τον Στέφανο Κασσελάκη τη λέξη Αριστερά και συμπλήρωσε ότι είναι μια μετεξέλιξη από ροκ συγκρότημα σε ελαφρύ ποπ.

Εστιάζοντας στον Στέφανο Κασσελάκη, είπε πως δεν ξέρει την πολιτική πολύ καλά, θα πρέπει να δώσει εξετάσεις.

Στη συνέχεια, εκτίμησε πως κανείς δεν θα ξεκινήσει τώρα ανταρτοπόλεμο.

