Οικονομία

Σύνταγμα - Μετρό: Εκκένωση συρμού λόγω βλάβης σε πόρτα

Που αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα με θύρες του συρμού του Μετρό, που προκάλεσε την εκκένωση του.

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Δευτέρας στο σταθμό μετρό στο Σύνταγμα.

Ειδικότερα, εκκενώθηκε συρμός του μετρό, λόγω αδυναμίας κλεισίματος πόρτας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η βλάβη προκλήθηκε καθώς επιβάτες εμπόδιζαν με τα χέρια τους τις πόρτες να κλείσουν.

