Λίβερπουλ και Τσιμίκας συνεχίζουν μαζί

Ο Έλληνας διεθνής αμυντικός θα παραμείνει στον σύλλογο του Μερσεϊσάιντ, για πολλά ακόμη χρόνια.

Νέο μακροχρόνιο συμβόλαιο με την Λίβερπουλ υπέγραψε ο Κώστας Τσιμίκας, όπως ανακοινώθηκε την Δευτέρα από το σύλλογο του Μερσεϊσάιντ.

Ερχόμενος στο «Ανφιλντ» από τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2020, ο Έλληνας διεθνής αριστερός φουλ μπακ πανηγύρισε με τους «κόκκινους» δύο τίτλους το 2022 (Λιγκ Καπ και Κύπελλο), ενώ συμμετείχε και στον τελικό του Champions League της ίδιας χρονιάς, με την Λίβερπουλ να χάνει 1-0 από την Ρεάλ Μαδρίτης.

Μιλώντας στο Liverpoolfc.com ο Τσιμίκας αναφέρθηκε στο νέο συμβόλαιο που υπέγραψε: «Νιώθω πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ για να επεκτείνω το συμβόλαιό μου. Νιώθω ότι όλες οι θυσίες που έκανα και άλλα πράγματα, η δουλειά που έκανα, όλα αποδίδουν. Αλλά αυτό μου δίνει μεγάλο κίνητρο για τα υπόλοιπα. Όπως έχω πει σε πολλές, πάρα πολλές συνεντεύξεις, αυτή η ομάδα έχει πολλά, πολλά πράγματα να πετύχειί και ήθελα να γίνω από το πρώτο λεπτό μέρος της».

Από την ημέρα που υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο, ο Τσιμίκας έχει πραγματοποιήσει 63 συμμετοχές και έδωσε 12 ασίστ.

Ο Έλληνας διεθνής σημείωσε το αποφασιστικό πέναλτι για να σφραγίσει τη νίκη στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας εναντίον της Τσέλσι το 2022, έχοντας παίξει σε πέντε από τους έξι αγώνες της ομάδας του στη διοργάνωση.

Ο Τσιμίκας, βοήθησε επίσης την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ να κερδίσει το Λιγκ Καπ της σεζόν 2021/2022.

Για τους στόχους του είπε: «Περισσότερη επιτυχία, περισσότερη δουλειά και περισσότερα τρόπαια. Για μένα είναι το πιο σημαντικό πράγμα, να κερδίζεις τρόπαια, να είμαι αφοσιωμένος σε κάθε περίσταση, να είμαι μέρος όλων αυτών. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες να κερδίσει περισσότερα τρόπαια και όλοι μαζί θα παλέψουμε. Όλοι, νομίζω, είναι 100% συγκεντρωμένοι στα επόμενα παιχνίδια και έτοιμοι για να πετύχουν μεγάλα πράγματα στο μέλλον».

