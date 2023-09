Υγεία - Περιβάλλον

Κέρκυρα - Λεπτοσπείρωση: Δεύτερος θάνατος στο ίδιο χωριό

Ανησυχία στους υπόλοιπους κατοίκους προκάλεσε ο θάνατος του άτυχου άνδρα. Ποιες οδηγίες δίνει ο ΕΟΔΥ.

Ένας άνθρωπος πέθανε στη βόρεια Κέρκυρα την περασμένη Παρασκευή, έχοντας διαγνωστεί με λεπτοσπείρωση.

Μάλιστα, πρόκειται για τον δεύτερο θάνατο που σημειώνεται στο χωριό της Κέρκυρας, Καρουσάδες, καθώς ένας ακόμη άνδρας είχε χάσει τη ζωή του από λεπτοσπείρωση, τον περασμένο Μάιο.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, είχε εντοπιστεί και άλλο κρούσμα λεπτοσπείρωσης στο ίδιο χωριό τον Μάιο, που είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας σε κρίσιμη κατάσταση, ωστόσο, η κατάσταση του ασθενή βελτιώθηκε και διέφυγε τον κίνδυνο.

Οι δύο θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί από το νοσοκομείο Κέρκυρας, το οποίο ακολούθησε το πρωτόκολλο και ενημέρωσε τον ΕΟΔΥ, ενώ για το δεύτερο περιστατικό, αναμένεται μετά το θετικό δείγμα του βακτηριακού ελέγχου, το αποτέλεσμα του μοριακού.

Από την πλευρά του ο ΕΟΔΥ έδωσε σήμερα εντολή στη διεύθυνση Υγείας της περιφέρειας να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, απολυμάνσεις και επιδημιολογική έρευνα στην περιοχή.

Μάλιστα, όπως σημειώνει ο ΕΟΔΥ, η λεπτοσπείρωση δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά από επαφή (μέσω στόματος, μύτης, επιπεφυκότα) ή κατανάλωση μολυσμένου νερού από ούρα ζώων.

Λεπτοσπείρωση: Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ

Παράλληλα, ο ΕΟΔΥ έχει εκδώσει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του όπου αναφέρεται στα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνονται όταν υπάρχει κρούσμα λεπτοσπείρωσης.

Αναλυτικά, οι οδηγίες προφύλαξης από λεπτοσπείρωση, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ:

Καταπολέμηση τρωκτικών σε κατοικίες, αυλές, αποθήκες

Απομάκρυνση απορριμμάτων γύρω από τις οικίες για να μην προσελκύονται τρωκτικά

Καθαρισμός χώρων αποθήκευσης

Απομάκρυνση υπολειμμάτων τροφών και νερού

Περίφραξη και ασφαλής διατήρηση αποθηκευμένων τροφίμων, ζωοτροφών ή αγροτικών προϊόντων

Φραγή πιθανών οπών / διόδων στο σπίτι, τοποθέτηση σιτών

Απολύμανση και σχολαστικός καθαρισμός πιθανώς μολυσμένων χώρων (στάβλοι, σφαγεία, κρεοπωλεία κ.α.)

Χρήση προστατευτικού ρουχισμού κατά τη διάρκεια γεωργοκτηνοτροφικών εργασιών (γαλότσες, γάντια, αδιάβροχος ρουχισμός κλπ.)

Πλύσιμο χεριών και καθαρισμός εκδορών του δέρματος (αν είναι δυνατόν με σαπούνι) μετά από επαφή με ούρα, ζώα, χώμα ή στάσιμα ύδατα

Κάλυψη ανοιχτών πληγών με αδιάβροχα αυτοκόλλητα επιθέματα κατά τις υπαίθριες εργασίες

Πολύ καλό πλύσιμο φρούτων και λαχανικών πριν την κατανάλωση ή εμβάπτιση σε ζεστό νερό (>50°C) λαχανικών και άλλων αγροτικών προϊόντων που είχαν επαφή με χώμα και που τρώγονται ωμά. Αποφυγή κατανάλωσης κατευθείαν από το χωράφι

Αποστράγγιση στάσιμων νερών

Αποφυγή κολύμβησης ή επαφής με πιθανώς μολυσμένα νερά (ποτάμια, λίμνες, συλλογές νερού)

Τακτική κοπή γρασιδιού/χορταριού

Προληπτικός εμβολιασμός κατοικίδιων