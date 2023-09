Παράξενα

Άφησαν στο λιμάνι μητέρα με δυο παιδιά γιατί δεν είχε πιστοποιητικά ότι ήταν δικά της!

Περιπέτεια βίωσαν τα μέλη οικογένειας που ταξίδεψαν από νησί στην Αττική για μια κηδεία, καθώς δεν μπόρεσε να επιστρέψει στο σπίτι της. Τι προβλέπει ο νόμος.

Μια απίστευτη περιπέτεια ζουν τα μέλη μιας οικογένειας Κρητικών που βρέθηκαν στην Αθήνα και επιχείρησαν μέσω του πλοίου της γραμμής να γυρίσουν στο σπίτι τους αλλά «κόλλησαν» στο γεγονός πως δεν είχαν μαζί τους ούτε διαβατήρια ούτε βιβλιάρια υγείας.

Η γυναίκα μαζί με τα δυο παιδιά της, 8 και 5 ετών, βρέθηκε στην Αθήνα για μια δυσάρεστη οικογενειακή περίσταση, μια κηδεία συγκεκριμένα, και το βράδυ της Δευτέρας πήραν τον δρόμο του γυρισμού που όμως δεν είχε ευχάριστη εξέλιξη.

Στην είσοδο του καραβιού δεν επέτρεψαν στην οικογένεια να ταξιδέψει αφού το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που είχε μαζί της δεν αναγνωρίστηκε από τα λιμενικά όργανα ως χαρτί που αποδείκνυε πως τα παιδιά ήταν… δικά της και απαίτησαν είτε διαβατήρια είτε βιβλιάρια υγείας.

Στις διαμαρτυρίες της γυναίκας πως δεν της είχαν ζητήσει ανάλογα χαρτιά από το λιμεναρχείο Ηρακλείου όταν ταξίδευε μια μέρα νωρίτερα από την Κρήτη επικαλέστηκαν οι λιμενικοί το γράμμα του νόμου κι έτσι τα δυο μικρά παιδιά και η μητέρα ζουν μόνοι τους μια περιπέτεια που δεν την περίμεναν!

