Ανταρκτική: οι πάγοι λιώνουν με ρυθμό ρεκόρ

Ζοφερές είναι οι διαπιστώσεις για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο Περιβάλλον. Τι κατέγραψαν οι επιστήμονες.

Ο σχηματισμός πάγου στην Ανταρκτική έφθασε στο ανώτατο φετινό επίπεδο και η μέγιστη έκταση δεν ήταν τόσο μικρή από τότε που ξεκίνησαν επιστημονικές καταγραφές, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το Εθνικό Κέντρο Δεδομένων Χιονιού και Πάγου (NSIDC) στις ΗΠΑ.

Οι θαλάσσιοι πάγοι λιώνουν το καλοκαίρι και οι σχηματισμοί τους ανακάμπτουν τον χειμώνα.

Στις 10 Σεπτεμβρίου, η μέγιστη φετινή έκταση των πάγων στην Ανταρκτική υπολογίστηκε σε 16,96 εκατ. τετραγωνικά χιλιόμετρα, σύμφωνα με το NSIDC. Πρόκειται για αρνητικό ρεκόρ από το 1979, με μεγάλη διαφορά από το προηγούμενο, υπογραμμίζεται.

Η μέγιστη έκταση του στρώματος πάγου ήταν φέτος μικρότερη κατά 1,03 εκατ. τετραγωνικά χιλιόμετρα σε σύγκριση με το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ. Η απώλεια ισοδυναμεί με έκταση διπλάσια της Γαλλίας.

Τον Φεβρουάριο, στα μέσα του αυστραλιανού καλοκαιριού, η έκταση των πάγων στην Ανταρκτική έφθασε στο χαμηλότερο επίπεδο (1,79 εκατ. τετραγωνικά χιλιόμετρα). Έκτοτε, ανέκαμψε με ασυνήθιστα αργό ρυθμό.

Στην Αρκτική, όπου τελειώνει το καλοκαίρι, ο σχηματισμός πάγου έχει επίσης φθάσει στο χαμηλότερο φετινό επίπεδο και υπολογίζεται σε 4,23 εκατ. τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πρόκειται για την έκτη χαμηλότερη καταγραφή από το 1979, υπογραμμίζει το NSIDC.

Από τον Αύγουστο του 2016, η συρρίκνωση της μέγιστης ετήσιας έκτασης των πάγων της Ανταρκτικής είναι ολοένα και σημαντικότερη, εξηγούν οι ειδικοί.

Το λευκό στρώμα πάγου στους δύο πολικούς κύκλους αντανακλά τις ακτίνες του Ήλιου περισσότερο από ό,τι ο ωκεανός. Κατά συνέπεια, η συρρίκνωσή του επιτείνει την υπερθέρμανση του πλανήτη, ενώ προκαλεί άνοδο της στάθμης των ωκεανών.

