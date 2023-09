Πολιτική

ΝΔ: Ο Νίκος Ρωμανός νέος εκπρόσωπος Τύπου

Τη θέση του εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας αναλαμβάνει ο Νίκος Ρωμανός.

Ο μέχρι πρότινος διευθυντής του Γραφείου Τύπου της ΝΔ Νίκος Ρωμανός, θα είναι ο νέος εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, με απόφαση του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Νίκος Ρωμανός ορίζεται νέος εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

