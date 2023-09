Κόσμος

Γκιουλέρ: Η “Γαλάζια Πατρίδα” γίνεται ισχυρότερη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Τούρκος Υπουργός Εθνικής Άμυνας για τον τουρκικό στόλο και την ικανότητά του να επιχειρεί στην ευρύτερη περιοχή.

-

Αναφορές στο όραμα αλυτρωτισμού περί "Γαλάζιας Πατρίδας" κάνουν και πάλι εν ενεργεία αξιωματούχοι της τουρκικής κυβέρνησης το τελευταίο διάστημα, απευθύνοντας δημόσιες προκλητικές δηλώσεις προς την Ελλάδα. Στη διάρκεια τελετής για την καθέλκυση των δύο νέων πλοίων επιτήρησης ανοιχτής θαλάσσης εγχώριας παραγωγής με τις ονομασίες Akhisar και Κοchisar, αντίστοιχα, ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ αναφέρθηκε στο εξοπλιστικό πρόγραμμα της Τουρκίας με το οποίο ενισχύεται σημαντικά το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας, λέγοντας:

«Mε τις κορβέτες που ναυπηγούνται ταυτόχρονα σε δύο ναυπηγεία αλλά και την ταυτόχρονη ναυπήγηση αυτών των δυο πλοίων επιτήρησης ανοιχτής θαλάσσης είναι ένα πρωτοφανές γεγονός της ιστορίας της Τουρκίας αλλά και στην βιομηχανική ιστορία της χώρας μας. Αυτά τα πλοία δείχνουν το επίπεδο που έχει φτάσει η εθνική μας αμυντική βιομηχανία. Με την ένταξη αυτών των πλοίο μας, το ναυτικό μας θα αυξήσει την ισχύ και την ικανότητα του στη «Γαλάζια Πατρίδα» και θα ενισχύσει τη θέση του ανάμεσα στους ισχυρούς στόλους του κόσμου».

Στην ίδια τελετή παραδόθηκε το πλοίο PNS BABUR, το πρώτο από τα τέσσερα που κατασκευάστηκαν από την Τουρκία για τις Ένοπλες Δυνάμεις του Πακιστάν. Ο υπουργός Άμυνας σημείωσε επίσης ότι η ταυτόχρονη κατασκευή τεσσάρων κορβετών και δύο περιπολικών πλοίων ανοικτής θαλάσσης στην Κωνσταντινούπολη και στα Ναυπηγεία Καράτσι στο πλαίσιο του Πακιστανικού Έργου MILGEM, ήταν η πρώτη στην ιστορία της Δημοκρατίας και της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας. Ο ίδιος δήλωσε πως αισθάνεται «δικαιολογημένη υπερηφάνεια και ενθουσιασμό για αυτή την επιτυχία».