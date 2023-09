Συνταγές

Κεφτεδάκια με μπέικον και σάλτσα BBQ bourbon από τον Αλέξανδρο Παπανδρέου

Απολαυστική συνταγή μας δείχνει και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό".

Συνταγή για κεφτεδάκια με μπέικον και σάλτσα BBQ bourbon ετοίμασε την Τρίτη στην κουζίανα της εκπομπής 'Το Πρωινό", ο Αλέξανδρος Παπανδρέου.

Όπως είπε ο σεφ Αλέξανδρος Παπανδρέου, η συνταγή ειναι εύκολη και εξαιρετικά γευστική.

Κεφτεδάκια με μπέικον και σάλτσα BBQ bourbon - Υλικά για 4 άτομα

200 γραμμάρια μπέικον σε φέτες

1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

300 γραμμάρια μοσχαρίσιο κιμά

300 γραμμάρια χοιρινό κιμά

60 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη

2 κουταλιές μαϊντανό ψιλοκομμένο

1 αυγό

1 κουταλάκι καυτερή πάπρικα

2 κουταλιές ελαιόλαδο

2 κουταλιές βούτυρο

Για την sauce: 200 γραμμάρια BBQ sauce

80 γραμμάρια κέτσαπ

80 ml bourbon

1 κουταλάκι καπνιστή πάπρικα

50 γραμμάρια ζωμό κοτόπουλο

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι Κεφτεδάκια με μπέικον και σάλτσα BBQ bourbon - ΕΚτέλεση Τοποθετείτε το μπέικον σε ένα μίξερ και το χτυπάτε για 1-2 λεπτά μέχρι να πάρει την υφή κιμά.

Τοποθετείτε το μπέικον σε ένα μεγάλο μπολ μαζί με το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, τον μοσχαρίσιο κιμά, τον χοιρινό κιμά, την τριμμένη φρυγανιά, τον μαϊντανό, το αυγό, την καυτερή πάπρικα, αλάτι και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Ζυμώνετε καλά όλα τα υλικά, πλάθετε σε μικρά κεφτεδάκια και τα τοποθετείτε σε μία μεγάλη πιατέλα.

Τοποθετείτε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι σε δυνατή φωτιά να ζεσταθεί καλά και προσθέτετε το ελαιόλαδο και το βούτυρο.

Προσθέτετε τα κεφτεδάκια και τα σοτάρετε για 3-4 λεπτά, γυρνώντας τα ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να πάρουν καλό χρώμα από παντού.

Όταν τα κεφτεδάκια έχουν πάρει καλό χρώμα, σβήνετε με το bourbon, προσθέτετε την BBQ sauce, την κέτσαπ, την γλυκιά πάπρικα και τον ζωμό κοτόπουλο και μόλις πάρει μία βράση τοποθετείτε τα κεφτεδάκια σε ένα μικρό πυρίμαχο σκεύος και σε προθερμασμένο φούρνο στους 200ο C για 8-10 λεπτά μέχρι να ψηθούν τα κεφτεδάκια και να δέσει η σάλτσα.