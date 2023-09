Πολιτική

ΝΔ για Παύλο Μπακογιάννη: Οι ιδέες, το ήθος και οι πράξεις του παραμένουν ζητούμενα κάθε δημοκρατικής πολιτείας

Τι αναφέρει ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του για τα 34 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη

"Μέσα από τις προσπάθειες καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της βίας, του μισαλλόδοξου λόγου και των αδικιών, σε κάθε έκφανσή τους στην κοινωνία τιμά η Νέα Δημοκρατία τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη που δολοφονήθηκε 34 χρόνια πριν", αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ν.Δ:

"Συμπληρώνονται σήμερα 34 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, ενός ανθρώπου που ξεχώρισε για το δημοκρατικό φρόνημα, την ελεύθερη σκέψη και την καθημερινή δράση για την ενότητα και την πρόοδο της πατρίδας μας.

Η μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη παραμένει ζωντανή γιατί οι ιδέες, το ήθος και οι πράξεις του παραμένουν ζητούμενα κάθε δημοκρατικής πολιτείας, κάθε ελεύθερης κοινωνίας, κάθε πραγματικά προοδευτικού ανθρώπου.

Στη Νέα Δημοκρατία τιμούμε τη μνήμη του όχι μόνο σήμερα, την επέτειο της δολοφονίας του, αλλά κάθε ημέρα, μέσα από τις προσπάθειες καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της βίας, του μισαλλόδοξου λόγου και των αδικιών, σε κάθε έκφανσή τους στην κοινωνία.

Τριάντα τέσσερα χρόνια μετά, παραμένουμε προσηλωμένοι στην προσπάθεια να κάνουμε πραγματικότητα την Ελλάδα του Παύλου Μπακογιάννη, γιατί αυτή ήταν, είναι και θα παραμείνει η καλύτερη εκδοχή της πατρίδας μας".

Μητσοτάκης για δολοφονία Παύλου Μπακογιάννη: Η μνήμη του πάντα ζωντανή

Μια ανάρτηση για τα 34 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τους τρομοκράτες της «17 Νοέμβρη» έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ήταν και τότε Τρίτη πριν 34 χρόνια» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή στην πλατφόρμα Χ και συνεχίζει: «Η μνήμη του πάντα ζωντανή, η σκέψη του πάντα επίκαιρη».

Ο πρωθυπουργός συνόδευσε την ανάρτησή του από μια φωτογραφία του Παύλου Μπακογιάννη.

Και η Ντόρα Μπακογιάννη έκανε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook αναφέροντας πως: «Όσο υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν τη ζωή τους για τη δημοκρατία ούτε η δημοκρατία, ούτε η πολιτική πεθαίνει».





