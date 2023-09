Πολιτική

Κασσελάκης: Στηρίζει Ζαχαριάδη για Δήμο Αθηναίων

Στην παρουσίαση του ψηφοδελτίου της Ανοιχτής Πόλης για τον δήμο της Αθήνας παραβρέθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης

Την στήριξή του στον επικεφαλής της δημοτικής κίνησης «Ανοιχτή Πόλη» και υποψήφιο Δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Ζαχαριάδη εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης ο οποίος παραβρέθηκε στην παρουσίαση του συνδυασμού.

Προσερχόμενος στην εκδήλωση ο κ. Κασσελάκης δήλωσε:

«Ακούω από πάρα πολλούς Αθηναίους ότι έχουν τεράστια παράπονα από τον Κώστα Μπακογιάννη. Και πιστεύω ότι έχουμε μια πολύ καλύτερη λύση με τον Κώστα Ζαχαριάδη. Είμαστε εδώ για να σε υποστηρίξουμε με όλη μας την καρδιά και να τρέξουμε χιλιόμετρα μέχρι το τέλος».

