Κακοκαιρία “Elias”: 112 και στην Αττική - Έρχεται δύσκολο 24ωρο

Διαδοχικά 112 σε Πελοπόννησο, Επτάνησα, Θεσσαλία, Αττική. Στο "πόδι" η Φθιώτιδα. Από που θα "περάσει" η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της Αττικής προειδοποιώντας τους για πιθανότητα ισχυρής έντασης βροχοπτώσεων και τοπικών καταιγίδων για αύριο Τετάρτη και καλώντας τους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Προειδοποιητικό μήνυμα για πιθανότητα ισχυρής έντασης βροχοπτώσεων και τοπικών καταιγίδων για αύριο Τετάρτη. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Οδηγίες αυτοπροστασίας: https://civilprotection.gov.gr/odigies-prostasias/kataigides».

Προβλήματα στην περιοχή των Καλαβρύτων έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας

Προβλήματα στην περιοχή των Καλαβρύτων έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Αχαΐα.

Ειδικότερα, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, φερτά υλικά έπεσαν σε σημεία της επαρχιακής οδού Πούντας - Καλαβρύτων, ενώ μηχανήματα της αυτοδιοίκησης επιχειρούν συνεχώς ώστε να τα απομακρύνουν.

Στο μεταξύ, μέσω αμφιδρόμησης του ρεύματος κυκλοφορίας προς Πάτρα, συνεχίζεται η κίνηση σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Αθηνών, στο ύψος της Αιγιάλειας, με κατεύθυνση προς Αθήνα, το οποίο έχει κλείσει από χθες το απόγευμα, λόγω των λασποροών και φερτών υλικών από καμμένες περιοχές.

Η αμφιδρόμηση έχει τεθεί σε ισχύ από το σταθμό διοδίων του Ελαιώνα στο 163,5ο χιλιόμετρο, έως το 160,6ο χιλιόμετρο.

Μηνύματα του 112 στους κατοίκους όλων των περιοχών που θα επηρεαστούν

Νωρίτερα, μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής, αλλά και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου.

Επιπλέον, από το 112 έλαβαν προειδοποίηση οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς, της Ιθάκης, της Ζακύνθου, της Ευρυτανίας, της Φθιώτιδας, της Φωκίδας, της Βοιωτίας, της Μαγνησίας και της βόρειας Εύβοιας, καθώς αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 24ωρο.

Οι κάτοικοι της Καρδίτσας, επίσης, έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα από το 112.

Στο "πόδι" η Φθιώτιδα

Και σήμερα τα προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 στην περιοχή της Φθιώτιδας είναι συνεχή και πληροφορούν τους κατοίκους για τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τους καλούν να αποφύγουν τις περιττές μετακινήσεις.

Παράλληλα, όλος εξοπλισμός μαζί με μισθωμένα χωματουργικά μηχανήματα τόσο της Περιφέρειας όσο και των Δήμων έχουν βρεθεί σε επίκαιρα σημεία και περιμένουν.

Σύσκεψη υπό τον Βασίλη Κικίλια

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης η σύσκεψη η οποία οργανώθηκε με τους Δημάρχους στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με παρόντα τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλη Κικίλια.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης σημειώθηκε πως η Φθιώτιδα αναμένεται να βρεθεί στο κέντρο της κακοκαιρίας Elias και αναμένεται μία πολύ δύσκολη νύχτα για την πόλη της Λαμίας όσο και την ευρύτερη περιοχή. Προβλέπεται ότι θα υπάρχουν έντονες καταιγίδες όπως επίσης και πλημμυρικά φαινόμενα.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, νωρίς το πρωί, έδειξαν τα δόντια τους καθώς στην περιοχή της Μακρακώμης υπήρχε έντονη βροχόπτωση ενώ τη χθεσινή μέρα στην περιοχή του Μώλου και της Αγίας Τριάδας η καταρρακτώδης βροχή ήταν συνεχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλη μέρα δεν είχαμε σοβαρά προβλήματα στην περιοχή του Δομοκού που είναι τραυματισμένη από την προηγούμενη κακοκαιρία ωστόσο όμως η ανησυχία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής είναι μεγάλη.

Προβλήματα προκλήθηκαν, νωρίς το πρωί, στο δρόμο Λαμίας Καρπενησίου καθώς φερτά υλικά έπεσαν στο δρόμο και κάλυψαν το οδόστρωμα. Απομακρύνθηκαν λίγες ώρες αργότερα με την επέμβαση μηχανημάτων της Περιφέρειας και των Δήμων. Η Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας διέκοψε την κυκλοφορία από το 30ο έως το 35ο χιλ του δρόμου Λαμίας-Καρπενησίου όπως επίσης για τον ίδιο λόγο έκλεισε την κυκλοφορία στην παλιά Εθνική οδό Λαμίας-Στυλίδας στο ύψος της βιομηχανικής περιοχής Λαμίας αφού φερτά υλικά κάλυψαν το οδόστρωμα.

Πριν το μεσημέρι απομακρύνθηκαν και ο δρόμος δόθηκε και πάλι σε κυκλοφορία.

Να σημειώσουμε ότι σήμερα τα σχολεία στους δήμους Λαμιέων, Μακρακώμης, Δομοκού και Στυλίδας ήταν κλειστά όπως επίσης θα παραμείνουν κλειστά και την αυριανή ημέρα για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις των διευθύνσεων εκπαίδευσης τα μαθήματα θα διεξαχθούν με τηλεκπαίδευση.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Για την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου οι προγνώσεις κάνουν λόγο για επιδείνωση των φαινομένων της κακοκαιρίας Elias σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα, όσο προχωρούν οι ημέρες αναμένεται να γίνεται πιο επικίνδυνη η κακοκαιρία, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και χαλάζι και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, όπως αναφέρει το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου και επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα του καιρού, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα σημειωθούν:

α) στη Θεσσαλία (στους νομούς Καρδίτσας, Τρικάλων, Μαγνησίας και στα νότια τμήματα του νομού Λάρισας),

β) την Ήπειρο (στους νομούς Άρτας και Πρέβεζας),

γ) στη Στερεά (στην Αιτωλοακαρνανία, την Ευρυτανία, τη Φθιώτιδα και βαθμιαία στη Φωκίδα και τα δυτικά τμήματα της Βοιωτίας) και

δ) στη βόρεια Πελοπόννησο (στους νομούς Αχαΐας και τα δυτικά τμήματα του νομού Κορινθίας)

