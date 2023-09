Κοινωνία

Κακοκαιρία “Elias” - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Που θα χτυπήσουν πρώτα τα ισχυρά φαινόμενα

Τι προβλέπεται στο επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ.

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε στις 25-09-2023/0100 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Το σύστημα κακοκαιρίας Elias θα προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών.

Πιο αναλυτικά:

Σήμερα Δευτέρα (25-09-2023) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη Θεσσαλία, καθώς και στη δυτική Μακεδονία, τα δυτικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και τους νομούς Φωκίδας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας και Βοιωτίας της Στερεάς. Πρόσκαιρα είναι πιθανό να επηρεαστούν η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η βόρεια Πελοπόννησος. Σημειώνεται ότι στη Θεσσαλία τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα σημειωθούν στους νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων καθώς και στα δυτικά και βόρεια του νομού Λάρισας.

Αύριο Τρίτη (26-09-2023) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά (πλην της Μακεδονίας και της Θράκης) και προς τις βραδινές ώρες στις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα σημειωθούν: στη Θεσσαλία (στους νομούς Καρδίτσας, Τρικάλων, Μαγνησίας και στα νότια τμήματα του νομού Λάρισας), στη Στερεά (στους νομούς Φθιώτιδας, Ευρυτανίας και Βοιωτίας) και στην Ήπειρο (στους νομούς Άρτας και Πρέβεζας).

Την Τετάρτη (27-09-2023) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο Ιόνιο, την κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα (στη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο), τις Σποράδες, την Εύβοια, τη δυτική Κρήτη και πιθανώς στις δυτικές Κυκλάδες. Επισημαίνεται ότι τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα σημειωθούν στους νομούς Καρδίτσας, Φθιώτιδας, στα ανατολικά τμήματα του νομού Μαγνησίας και στη βόρεια Εύβοια.

Την Πέμπτη (28-09-2023) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως το μεσημέρι στις Σποράδες, τη Μαγνησία, τη βόρεια Εύβοια, και τα βορειοανατολικά τμήματα της Στερεάς. Σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

