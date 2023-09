Κοινωνία

Πειραιάς - Ηλεκτρικός: Φωτιά στις κυλιόμενες σκάλες (εικόνες)

Οι σκάλες βρίσκονται στην καινούρια πεζογέφυρα απέναντι από την πύλη Ε7 του λιμανιού.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στις κυλιόμενες σκάλες σε πεζογέφυρα του Πειραιά. Οι σκάλες βρίσκονται στην καινούρια πεζογέφυρα απέναντι από την πύλη Ε7 του λιμανιού.

Οι σκάλες βρίσκονταν εκτός λειτουργίας τις τελευταίες ημέρες λόγω επισκευών που γινόντουσαν σε αυτές.

Εξετάζονται διάφορα σενάρια για τα αίτια της φωτιάς, με το πιθανότερο από αυτά να κάνει λόγο για βραχυκύκλωμα.

