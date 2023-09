Πολιτική

Αυγέρη: Ο Κατρούγκαλος να πει αν έκανε λάθος - Ο Φίλης κάνει αντιπολίτευση στον Τσίπρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βέλη κατά του Νίκου Φίλη για όσα είπε στον ΑΝΤ1 για τον Στέφανο Κασσελάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε η νέα εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ευθείες αιχμές κατά του Γιώργου Κατρούγκαλου.

-

«Αντί από σήμερα να μιλάμε για το πώς θα καταστρώσουμε το σχέδιο της αντιπολίτευσης μας απέναντι στην Κυβέρνηση και ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών, ασχολούμαστε με δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ», είπε η Δώρα Αυγέρη στον ΑΝΤ1, ερωτηθείσα για τις δηλώσεις του Νίκου Φίλη για τον Αλέξη Τσίπρα και τον Στέφανο Κασσελάκη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», επιτιθέμενη στον Νίκο Φίλη είπε ότι «Θα έπρεπε τα παλαιά στελέχη να δίνουν τον τόνο της πολιτικής ωριμότητας που δεν τον δίνουν, χωρίς να φταίει για αυτό ο Στέφανος Κασσελάκης».

«Υπάρχει ακροδεξιός λόγος από τον Στέφανο Κασσελάκη; Ποιος ή μάλλον ποιοι ποτίζουν με τοξικότητα και ένταση τον δημόσιο και πολιτικό λόγο; Αν ρωτήσετε τον κόσμο θα σας πουν σίγουρα όχι ο Στέφανος Κασσελάκης. Κάποιοι που αντιπολιτεύονταν τον Αλέξη Τσίπρα πριν συνεχίζουν να το κάνουν και μετά», είπε η κ. Αυγέρη.

Η Δώρα Αυγέρη έβαλε στο στόχαστρο της και τον Γιώργο Κατρούγκαλο και την περιβόητη δήλωση του περί φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών τρεις ημέρες πριν από τις εκλογές, αφήνοντας αιχμές ότι δεν επρόκειτο περί λάθους εν τη ρύμη του λόγου του πρώην Υπουργού.

«Ήταν μεγάλο λάθος που έγινε 3 ημέρες πριν από τις εκλογές και κόστισε. Περιμένω απάντηση και από τον σύντροφο Γιώργο Κατρούγκαλο. Ήταν λάθος;», είπε η νέα εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως συμπλήρωσε, «Αν ήταν λάθος και ως προς τον χρόνο και ως προς την ουσία που έγινε η δήλωση, να βγει ο κ. Κατρούγκαλος να το πει. Αν ήταν λάθος, ανθρώπινα είναι τα λάθη. Αλλά, να μας πει αν ήταν λάθος…»

Ειδήσεις σήμερα:

Ιράκ - Φωτιά: εκατόμβη νεκρών σε γάμο (εικόνες)

Μαρινάκης σε ΕΠΟ: Λύση με την ΚΕΔ ή διακοπή του πρωταθλήματος

Αγορά: Τροπολογία με τρία μέτρα κατά της ακρίβειας