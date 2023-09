Πολιτική

Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Οριζόντια προτεραιότητα μας η Πολιτική Προστασία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «ο κρατικός μηχανισμός έχει κινητοποιηθεί στις περιοχές που πλήττονται» από το τρέχον κύμα κακοκαιρίας.

-

"Οριζόντια προτεραιότητα όλων των πολιτικών" της κυβέρνησης χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός την Πολιτική Προστασία, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα το πρωί, εν μέσω και της κακοκαιρίας Elias, που πλήττει από χθες κυρίως την Κεντρική Ελλάδα.

"Στο πνεύμα αυτό θα υπάρξουν και σύντομα κάποιες ανακοινώσεις", πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε ότι "ο κρατικός μηχανισμός έχει κινητοποιηθεί στις περιοχές που πλήττονται" από το τρέχον κύμα κακοκαιρίας.

Με αναφορά στις κινήσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων από την κακοκαιρία Daniel ξεκίνησε την εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο που συνεδριάζει αυτή την ώρα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου

"Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η μηνιαία μας συνεδρίαση διεξάγεται, δυστυχώς, εν μέσω μιας ακόμα καιρικής δοκιμασίας, μετά τις πρόσφατες πλημμύρες. Ο κρατικός μηχανισμός έχει κινητοποιηθεί στις περιοχές που πλήττονται. Αυτή τη φορά εστιάζουμε, πρωτίστως την προσοχή μας στην Εύβοια με όλες μας τις δυνάμεις. Ωστόσο, θα ξαναπώ το αυτονόητο, ότι η πυκνότητα των επιθέσεων της κλιματικής κρίσης είναι κάτι το οποίο επιβάλλει πλέον να εντάξουμε την Πολιτική Προστασία και τα ζητήματα προσαρμογής στην κλιματική κρίση ως οριζόντια προτεραιότητα όλων των πολιτικών μας. Στο πνεύμα αυτό θα υπάρξουν και σύντομα κάποιες ανακοινώσεις.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών θα μάς παρουσιάσει τη σημερινή κατάσταση στις πληγείσες περιοχές, δίνοντας έμφαση στη Θεσσαλία και τη Φθιώτιδα και στα επόμενα βήματα τα οποία γίνονται για να σταθούν ξανά όρθιες. Όπως ξέρετε, οι πρώτες αποζημιώσεις έχουν καταβληθεί, θα έλεγα σε χρόνο ρεκόρ. Είναι μία πρώτη σημαντική αλλά προσωρινή ανακούφιση για τους ανθρώπους οι οποίοι είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από τη μανία της φύσης.

Εξελίσσονται ταχύτατα οι αυτοψίες για την αναλυτική εκτίμηση των ζημιών, ενώ με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, θυμίζω, έχει ανασταλεί και κάθε καταβολή οφειλών των κατοίκων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την πρωτοφανή ένταση του φαινομένου. Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους τους συναδέλφους που βρέθηκαν στο πεδίο στη Θεσσαλία για να αντιμετωπίσουμε άμεσα βασικά προβλήματα, είτε αυτά είχαν να κάνουν με την παροχή ρεύματος, την υδροδότηση, τα θέματα της δημόσιας υγείας, την απομάκρυνση των νεκρών ζώων, τη στήριξη στους Δήμους και στην Περιφέρεια, προκειμένου να ξεκινήσουν και αυτοί την άμεση αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών.

Θέλω, επίσης, να σας ενημερώσω ότι οι συνομιλίες μας για την οριστικοποίηση της ευρωπαϊκής αρωγής προχωρούν ταχύτατα, αλλά προφανώς η ανάταξη της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας είναι ένα έργο το οποίο θα απαιτήσει καιρό. Θα το παρακολουθούμε συνεχώς και θα ξαναπώ ότι πρέπει να ξαναχτίσουμε καλύτερα από ό,τι πριν όλα όσα χάσαμε.

Παράλληλα, όμως, με την αντιμετώπιση των έκτακτων καταστάσεων, προχωρούμε με γρήγορους ρυθμούς στην υλοποίηση του προγράμματός μας. Ο προγραμματισμός μας είναι πολύ ευρύς και γι’ αυτό η συζήτηση θα συνεχιστεί σε δεύτερη συνεδρίαση, γιατί έχουμε πολύ πυκνό έργο σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Από τη σημερινή ατζέντα θέλω να ξεχωρίσω δύο μεταρρυθμίσεις, που αφορούν τη βελτίωση του κράτους αφενός, αλλά και τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, με έμφαση στα θέματα της υγείας.

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο θα έχει την ευκαιρία να μας παρουσιάσει η Υπουργός, το οποίο πιστεύουμε ότι θα δώσει πια μια οριστική απάντηση στη διαχρονική παθογένεια της ποιότητας των διορισμένων διοικήσεων των φορέων του Δημοσίου. Έχουμε επεξεργαστεί ένα καινοτόμο, αδιάβλητο σύστημα με κριτήριο τη γνώση και την εμπειρία, προσαρμοσμένο όμως και στις ανάγκες του κάθε φορέα, έτσι ώστε να σταματήσουν όλες οι υποψίες ότι μπορεί κάποιος, παραδείγματος χάρη, να γίνει διοικητής ενός νοσοκομείου μόνο και μόνο επειδή μπορεί να έχει κάποιες κομματικές περγαμηνές ή κομματικές γνωριμίες.

Είναι μία ακόμα σημαντική προσπάθεια εκσυγχρονισμού του κράτους και είναι μια προσπάθεια την οποία θέλω να ζητήσω από όλες και από όλους να τη στηρίξουμε, γιατί προφανώς αφορά και εποπτευόμενους φορείς όλων των Υπουργείων. Θέλω να σταθώ στη διαρκή αξιολόγηση των επιλογών που θα κάνουμε. Στην αξιολόγηση βάσει στόχων, στα κίνητρα εφόσον επιτυγχάνονται αποτελέσματα, αλλά και στις επιβεβλημένες διαδικασίες αντικατάστασης όταν αυτοί οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται. Είναι, θα τονίσω, μία σημαντική τομή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αξιοκρατική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

Δεύτερο σημαντικό θέμα του Υπουργικού Συμβουλίου, μια ακόμα πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας, που μετά τη δρομολόγηση του εκσυγχρονισμού του ΕΚΑΒ, τις σημαντικές δράσεις στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, την επέκταση των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων, τώρα στρέφεται σε έναν αθόρυβο αλλά εξαιρετικά οδυνηρό κίνδυνο. Αυτός δεν είναι άλλος από την αντιμετώπιση των εγκεφαλικών επεισοδίων στη χώρα μας.

Δυστυχώς, έχουμε από τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων και αναπηριών από αυτή την αιτία και ο λόγος έχει να κάνει με το γεγονός ότι το εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να αντιμετωπιστεί πολύ αποτελεσματικά τις πρώτες ώρες από τη στιγμή της διάγνωσής του, εφόσον αυτό μπορέσει να αντιμετωπιστεί σε ένα κέντρο το οποίο έχει την υποδομή να το κάνει. Αν περάσει αυτό το κρίσιμο διάστημα, μετά ο κίνδυνος για την απώλεια της ανθρώπινης ζωής, αλλά και για μία πολύ βαριά αναπηρία, αυξάνεται εκθετικά.

Θα μας μιλήσει, λοιπόν, ο Υπουργός για το σχέδιό του, το οποίο στον πυρήνα του έχει την ίδρυση 17 ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης των Εγκεφαλικών, με αποκλειστικό αντικείμενο τη συγκεκριμένη απειλή. Νομίζω ότι άπαξ και μπορέσουμε να δρομολογήσουμε αυτό το δίκτυο, θα σώσουμε πολλές ανθρώπινες ζωές, αλλά θα αποφύγουμε και ακόμα περισσότερα περιστατικά χρόνιας παράλυσης, τα οποία ταλαιπωρούν αφόρητα τους ίδιους τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, αλλά προφανώς συνιστούν και μια πολύ μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Δεν θα μακρηγορήσω άλλο. Έχουμε πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Να επαναλάβω την απόλυτη προσήλωσή μας στις μικρές και μεγάλες αλλαγές που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Ξέρουμε ότι, εκ των πραγμάτων, αναλώνουμε αρκετό χρόνο στη διαχείριση των κρίσεων. Αυτό είναι πια μία πραγματικότητα η οποία έχω την εντύπωση ότι θα μάς συνοδεύει διαρκώς, αλλά δεν μπορεί να ακυρώνει τον κύριο πυρήνα του λόγου για τον οποίο μάς εξέλεξαν οι πολίτες και μάς έδωσαν αυτό το πολύ υψηλό ποσοστό, που δεν είναι άλλος από το να εφαρμόσουμε μεγάλες και τολμηρές αλλαγές που θα στηρίξουν την ποιοτική ανάπτυξη, θα αντιμετωπίσουν την ανεργία, θα βελτιώσουν το επίπεδο ζωής των πολιτών και θα παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες σε όλους τους κρίσιμους τομείς δημοσίων πολιτικών"

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Elias” - Σχολεία: Ποιά έμειναν κλειστά στην Αττική

Τροχαίο δυστύχημα στα Τρίκαλα

Ανήλικοι προσπάθησαν να κλέψουν ανήλικους στον ΗΣΑΠ

.