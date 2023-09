Κοινωνία

Κακοκαιρία “Elias”: Η Εύβοια κόπηκε στα δύο - Έντονα φαινόμενα και σε άλλες περιοχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες σπίτια πλημμύρισαν στις Ροβιές και το Πευκί με τους κατοίκους τους να είναι εγκλωβισμένοι. Το 112 ήχησε και σε χωρά της Λάρισας. Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί.

-

Σαρωτικό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας Elias, από την Εύβοια και ειδικά από το βόρειο τμήμα της. Στην περιοχή Δερβένι έχει κλείσει ο δρόμος που ενώνει την κεντρική με τη βόρεια Εύβοια. Μηχανήματα της περιφέρειας και των δήμων προσπαθούν να δημιουργήσουν δίοδο, ωστόσο οι έντονες βροχοπτώσεις δεν το επιτρέπουν.

Στην περιοχή της Λίμνης οι χείμαρροι έχουν φουσκώσει, ιδιαίτερα στις Ροβιές, καθώς φούσκωσε το ποτάμι που περνάει μέσα από το χωριό με αποτέλεσμα να πλημμυρήσουν πάνω από 40 σπίτια. Πυροσβέστες και σωστικά συνεργεία σπεύδουν καθώς αρκετοί κάτοικοι είναι εγκλωβισμένοι και προσπαθούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο δήμαρχος Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, καλεί τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις και χαρακτηρίζει την κατάσταση επικίνδυνη. Σύμφωνα με τον κ. Τσαπουρνιώτη, «το δυτικό κομμάτι του δήμου, από τις Ροβιές μέχρι τη Λίμνη, έχει γεμίσει από φερτά υλικά καθώς ολόκληρο το βουνό έχει μεταφερθεί μέσα στους οικισμούς».

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, εκτός από τα πλημμυρισμένα σπίτια, κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί κοντά σε χειμάρρους και η Πυροσβεστική προσπαθεί να τους εντοπίσει και να τους απομακρύνει.

Εν τω μεταξύ, πριν από λίγη ώρα εστάλη στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής νέο μήνυμα από το 112, που τους πληροφορεί για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις) στο Μαντούδι και κίνδυνο υπερχείλισης χειμάρρων, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Και στην Ιστιαία υπάρχουν προβλήματα με πλημμυρισμένα σπίτια και κλήσεις για άντληση υδάτων. Στην υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα βρέχει με ιδιαίτερη ένταση και οι Αρχές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού παρακολουθώντας την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Σοβαρά προβλήματα στο Πευκί της Εύβοιας

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στο Πευκί της Βόρειας Εύβοιας. Χείμαρροι έχουν ξεχειλίσει, έχουν περάσει μέσα από τον οικισμό με συνέπεια να παραμένουν εγκλωβισμένοι αρκετοί άνθρωποι. Ήδη οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να απομακρύνουν ανθρώπους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλή σημεία, δεκάδες είναι τα σπίτια που έχουν πλημμυρίσει, όπως επίσης και τα δέντρα που έχουν πέσει από τους ισχυρούς ανέμους.

Την τελευταία ώρα μία οικογένεια είναι εγκλωβισμένη σε ένα τροχόσπιτο όπου το νερό έχει ανέβει επικίνδυνα και εξελίσσεται επιχείρηση από τους πυροσβέστες για να τους μεταφέρουν σε ασφαλή σημείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μετεωρολογικός σταθμός στην Ιστιαία έως τώρα κατέγραψε βροχόπτωση 155 κυβικά το στρέμμα..

Ειδικές ομάδες ΕΜΟΔΕ και ΕΜΑΚ στη βόρεια Εύβοια

Ενισχυμένες με ειδικές ομάδες (ΕΜΟΔΕ, ΕΜΑΚ) από τη Θεσσαλία και την Στερεά Ελλάδα είναι όλες οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος της βόρειας Εύβοιας. Όλες οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος της βόρειας Εύβοιας επιχειρούν από το πρωί στο βόρειο τμήμα του νησιού το οποίο πλήττεται από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Παράλληλα στη Βόρεια Εύβοια έχει μεταβεί ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Όπου έχει χρειαστεί, στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος μεταφέρουν πολίτες από πλημμυρισμένους υπαίθριους χώρους και σπίτια σε ασφαλή σημεία, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούν αντλήσεις υδάτων.

Πιο συγκεκριμένα, στη βόρεια Εύβοια επιχειρούν 28 οχήματα με 50 πυροσβέστες, 2 ομάδες ΕΜΟΔΕ, μια ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και 1 άρμα.

Προειδοποιητικό μήνυμα του 112 για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε Αρμένιο και Σωτήριο Λάρισας

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους στο Αρμένιο και Σωτήριο Λάρισας προειδοποιώντας για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή τους και καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Προειδοποιητικό μήνυμα για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις) στην περιοχή σας. Περιορίστε τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί σε Εύβοια, Ευρυτανία και Φθιώτιδα

Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνεται ότι η κατάσταση στο οδικό δίκτυο, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων έχει ως εξής:

Διακοπή κυκλοφορίας:

Νομός Εύβοιας

Από 49,5η χ/θ (Προκόπι) έως 57η χ/θ (Μαντούδι) της Ε.Ο. Χαλκίδας – Αιδηψού, λόγω έντονης βροχόπτωσης και συσσώρευσης υδάτων στο οδόστρωμα.

Επαρχιακή οδός Ροβιών – Ιστιαίας (μέσω Μαρουλίου – Βουτά), λόγω έντονης βροχόπτωσης - φερτών υλικών – πτώσης δένδρων.

Επαρχιακή οδός Λίμνης – Ροβιών, λόγω έντονης βροχόπτωσης - φερτών υλικών.

Επαρχιακή οδός Προκοπίου – Πηλίου, λόγω έντονης βροχόπτωσης - φερτών υλικών.

Επαρχιακή οδός Ιστιαίας – Βουτά, λόγω έντονης βροχόπτωσης - συσσώρευσης υδάτων - φερτών υλικών .

127η χ/θ Εθνικής Οδού Χαλκίδας – Αιδηψού (θέση Ρέμα Κατσιρέλου Ιστιαίας), λόγω έντονης βροχόπτωσης - συσσώρευσης υδάτων - φερτών υλικών.

Επαρχιακή οδός Σταυρού – Ψαχνών του Δήμου Διρφύων – Μεσαπίων (ύψος Ιερού Ναού Αγίας Άννης), λόγω έντονης βροχόπτωσης - συσσώρευσης υδάτων - φερτών υλικών.

119 χ/θ της Εθνικής Οδού Χαλκίδας - Αιδηψού, (θέση Πλατανιάς, μεταξύ Ν. Σινασσού - Ασμηνίου), λόγω έντονης βροχόπτωσης - συσσώρευσης υδάτων - φερτών υλικών .

Νομός Ευρυτανίας

Επαρχιακή οδός Φιδακίων - Αγαλιανού, μέσω Αγίας Βλαχέρνας, στην τοποθεσία «Ιρλανδικές Διαβάσεις», λόγω έντονης βροχόπτωσης - συσσώρευσης υδάτων - φερτών υλικών.

Νομός Φθιώτιδας

παράδρομος αυτ/μου Π.Α.Θ.Ε., από το ύψος της 203 χ/θ (Α/Κ Μπράλου) έως το ύψος της 209 χ/θ (Α/Κ Ανθήλης), λόγω βροχόπτωσης – συσσώρευσης υδάτων.

Επαρχιακή οδός Λουτρά Υπάτης – Λαδικού – Συκά – Γέφυρα Βίστριζας, λόγω βροχόπτωσης - συσσώρευσης υδάτων.

Προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας:

Νομός Εύβοιας

Από 16η χ/θ (Καστέλλα) έως 49,5η χ/θ (Προκόπι) της Ε.Ο. Χαλκίδας – Αιδηψού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Προκόπι και στο ρεύμα πορείας προς Καστέλλα.

Εικόνες κι από evima.gr, eviazoom.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ιράκ - Φωτιά: εκατόμβη νεκρών σε γάμο (εικόνες)

Κρήτη: Έκλεψε αυτοκίνητο και το τράκαρε λίγο παρακάτω

Κινηματογραφική καταδίωξη από το Κορωπί στη Γλυφάδα