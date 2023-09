Κόσμος

Ο Τατάρ φωτογραφίζεται με Ελβετό μαφιόζο

Διασυνδέσεις του ηγέτη του ψευδοκράτους με μαφιόζους αποκαλύπτουν οι ελβετικές εφημερίδες.

Φωτογραφία του τουρκοκύπριου ηγέρη Ερσίν Τατάρ δημοσίευσαν ελβετικές εφημερίδες με τον Εμίρ Γιαμάν, το αφεντικό μιας από τις πιο επικίνδυνες μαφιόζικες ομάδες της χώρας να στέκεται δίπλα του, όπως μεταδίδουν τουρκικές εφημερίδες. Όπως αποκαλύπτεται, «μια μεγάλη συμμορία στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών είχε αποκαλυφθεί. Εκατομμύρια ελβετικά φράγκα μεταφέρονταν τακτικά στην Τουρκία. Τα μέλη της συμμορίας έκαναν συχνά διακοπές, ξόδευαν πολυτελώς και διασκέδαζαν πολύ. Ήταν δε αρκετά άνετοι ώστε να μοιράζονται την επίσκεψή τους στον Τατάρ στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, η είδηση, της Reflekt, μιας ελβετικής εφημερίδας που φημίζεται για τους ερευνητικούς της φακέλους, έγινε η κορυφαία ατζέντα της χώρας και υιοθετήθηκε από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, με εξαίρεση τις τουρκικές φιλοκυβερνητικές εφημερίδες και τα τηλεοπτικά κανάλια. Η επιχείρηση είχε ξεκινήσει το 2019 με έφοδο σε κέντρο όπου χρησιμοποιούνταν μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών και διαπιστώθηκε ότι το ξέπλυμα χρημάτων γινόταν μέσω του συστήματος πληρωμών που ονομάζεται AntePAY. Η συμμορία σκόπευε να εξαπλώσει το δίκτυό της στην κατεχόμενη Κύπρο.

Όπως μεταδίδεται, το πράγμα δεν τελείωνε εδώ. Εκτεινόταν μέχρι και τον Bar?s Boyun, τον αρχηγό της συμμορίας Daltons, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας εγκληματικότητας της Τουρκίας για αρκετό καιρό. Ξεκίνησε ως έμπορος ναρκωτικών και εκβιαστής στο Beyoglu, έγινε διάσημος στην Κωνσταντινούπολη με τις ομάδες εκτέλεσης με μοτοσικλέτες και σύντομα έγινε «παγκόσμιος εκτελεστής» σε μια γεωγραφική περιοχή που εκτείνεται από τη Γεωργία μέχρι την Ισπανία. Ήταν ύποπτος για τη δολοφονία του αρχηγού της σερβικής μαφίας Jovan Vukotic στην Κωνσταντινούπολη στις 9 Σεπτεμβρίου 2022. Στο πλαίσιο της έρευνας αποκαλύφθηκε και φωτογραφία της επίσκεψης του Boyun, τον οποίο αναζητά η Τουρκία με κόκκινο δελτίο, στο εστιατόριο της συμμορίας που ξέπλενε χρήματα με το AntePAY, τον Ιούλιο του 2022.

Ανακοινώθηκε ότι η αστυνομία της Ζυρίχης ερευνά το εγκληματικό δίκτυο από το 2019, και ότι την Πέμπτη συνελήφθησαν πέντε ύποπτοι, ηλικίας μεταξύ 30 και 45 ετών, μεταξύ των οποίων και ο Εμίρ Γιαμάν.

