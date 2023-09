Υγεία - Περιβάλλον

Λεπτοσπείρωση - ΕΟΔΥ: Ειδικό κλιμάκιο στην Κέρκυρα μετά τους θανάτους

Συναγερμός στον ΕΟΔΥ μετά τα θανατηφόρα κρούσματα λεπτοσπείρωσης στην Κέρκυρα.

Μετά την πρόσφατη καταγραφή ενός θανατηφόρου κρούσματος λεπτοσπείρωσης στην Κέρκυρα και στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για ευαισθητοποίηση του κοινού και των Επαγγελματιών Υγείας, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ενημερώνει για τα εξής:

Ειδικό κλιμάκιο επιστημόνων του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για Λοιμώδη Νοσήματα και του Τμήματος Συντονισμού Ετοιμότητας & Απόκρισης της Διεύθυνσης Ετοιμότητας & Απόκρισης με τη συνδρομή των Κινητών Ομάδων Υγείας ΠΕ Κέρκυρας, επισκέφθηκε την Κέρκυρα στις 27 Σεπτεμβρίου 2023 όπου πραγματοποίησε δράσεις που αφορούν τόσο την επιδημιολογική διερεύνηση του κρούσματος, όσο και την ενημέρωση των αρχών.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023, στις 10:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ε. Κέρκυρας, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση και διάθεση ενημερωτικού υλικού σε τοπικούς παράγοντες και επαγγελματίες υγείας και στην οποία παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κέρκυρας, η Γενική Δ/ντρια Δημόσιας Υγείας, εργαζόμενοι στη Δ/νσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου και η διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας.

Στη συνέχεια, το ειδικό κλιμάκιο Επιστημόνων του ΕΟΔΥ προέβη σε επιτόπια διερεύνηση των κρουσμάτων λεπτοσπείρωσης και ενημέρωσης κοινού, στην περιοχή της Βορείας Κέρκυρας όπου συναντήθηκαν με τους Δήμαρχους Β. Κέρκυρας και Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Δίνοντας περαιτέρω έμφαση στην ενημέρωση του πληθυσμού για τα μέτρα προστασίας και πρόληψης, το κλιμάκιο πρόκειται να προχωρήσει και σε παρεμβάσεις πεδίου (εκτίμηση πληθυσμού τρωκτικών, παράγοντες κινδύνου μετάδοσης κλπ). Παράλληλα, γίνονται ενέργειες επιδημιολογικής και περιβαλλοντικής διερεύνησης κατά προτεραιότητα σε περιοχές όπου η νόσος εμφανίζει τη μεγαλύτερη επίπτωση.

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) τονίζει ότι είναι απαραίτητη η λήψη και τήρηση των ατομικών μέτρων προστασίας, προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος έκθεσης και πιθανής μόλυνσης από λεπτόσπειρα, τα οποία περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Μυοκτονίες στο οικιακό περιβάλλον

2. Εφαρμογή προστατευτικού ρουχισμού (γάντια, μακριά μανίκια, παντελόνι, γαλότσες) σε όσους ασχολούνται σε εργασίες υπαίθρου

3. Απομάκρυνση σκουπιδιών και διατήρηση σχολαστικής καθαριότητας εντός των οικιών

4. Χρήση μέσων παρεμπόδισης για την είσοδο τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους όπου κινούνται άνθρωποι όπως κατοικίες, αυλές, αποθήκες κλπ.

5. Αποφυγή οιασδήποτε επαφής με τρωκτικά γενικότερα

6. Αποφυγή έκθεσης τροφίμων και πόσιμου νερού σε περιοχές όπου υπάρχουν τρωκτικά

