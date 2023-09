Οικονομία

Ακρίβεια: Ψηφίστηκε η τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή - Τα τρία μέτρα

Τα νέα μέτρα και η πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τίμης». Οι θέσεις των κομμάτων.

Ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων σε βασικά καταναλωτικά αγαθά.

Η τροπολογία προβλέπει:

1. την υποχρέωση των σούπερ-μάρκετ να ανακοινώνουν οποιαδήποτε αύξηση τιμής αγοράς από προμηθευτή προϊόντων που είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση των καταναλωτών ή παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση,

2. την επισήμανση προϊόντων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής» και

3. την ανακοίνωση ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων.

Οι θέσεις των κομμάτων

Η τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στην ολομέλεια της Βουλής, επί του νομοσχεδίου με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2121 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών».

Αν κάποιοι από την αντιπολίτευση πιστεύουν ότι με μια απλή παρέμβαση μπορούν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ακρίβειας, είναι ευπρόσδεκτοι να την καταθέσουν, ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Κ. Τσιάρας. Όπως επισήμανε, πρώτος ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, εξήγγειλε μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος των πολιτών, ενώ και ο υπουργός Ανάπτυξης, με μέτρα που περιλαμβάνονται στην τροπολογία, αντιμετωπίζει ένα ζήτημα που ταλαιπωρεί το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών.

Η τροπολογία θεραπεύει την ειλημμένη πολιτική απόφαση της κυβέρνησης «να μη θιγούν τα εισοδήματα αυτών που η συγκεκριμένη κατάσταση τους ευνοεί» ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρ. Γιαννούλης Όπως είπε, υπάρχουν γενικόλογες προσεγγίσεις, ένα ιδιόρρυθμο πάρε-δώσε ενημέρωσης αντι-ενημέρωσης, ελέγχων παραπομπών, αναγωγών σε επιτροπές, [..] για να καταλήξουμε πού; Μη μου τους κύκλους τάραττε! Για να καταλήξουμε στο ότι εάν ο ντετέκτιβ-καταναλωτής καταφέρει μέσα από αυτό τον δαίδαλο, που εσείς θεωρείτε νομοθετική παρέμβαση, να βρει κάτι που τον συμφέρει να το κάνει, αλλά στις κραυγαλέες περιπτώσεις αδικαιολόγητων αυξήσεων ανοχής στην αισχροκέρδεια, εκεί εσείς απλά παρατηρείτε και αν συμβεί στατιστικό λάθος και εντοπιστεί κάποιος, ακολουθούν τα πρόστιμα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Μ. Κατρίνης είπε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης απέτυχαν να τιθασεύσουν την ακρίβεια διότι, «είναι ελάχιστα τα πρόστιμα για αισχροκέρδεια» που επέβαλε. Δεν υπάρχει βούληση από την κυβέρνησή σας να βάλετε, επιτέλους, ένα φρένο στην αισχροκέρδεια, η οποία απειλεί ευθέως νοικοκυριά και επιχειρήσεις είπε ο κ. Κατρίνης. Παράλληλα, πρότεινε «αυστηρούς ελέγχους που δεν κάνατε και εσχάτως τους υιοθετείτε, μείωση ΦΠΑ, όπως έκαναν άλλες χώρες και έχουν μειώσει τον πληθωρισμό τροφίμων» καθώς και τη δημιουργία Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Ν. Καραθανασόπουλος είπε ότι χρειάζεται πάλη για κατάργηση έμμεσων φόρων και για γενναίες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις διότι η ακρίβεια έχει σχέση με την κατρακύλα του λαϊκού εισοδήματος, αλλά και την απελευθέρωση των αγορών που οδήγησε σε εκτίναξη των τιμών και σε καρτέλ. Όπως σημείωσε, το 2023 ο μέσος μισθός είναι 1.050 ευρώ και πριν 15 χρόνια ήταν 1.153 ευρώ δηλαδή ήταν μεγαλύτερος κατά 100 ευρώ: Αυτή η κατρακύλα των μισθών είναι «παιδί» των κυβερνήσεων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, των κομμάτων που πανηγύριζαν τα προηγούμενα χρόνια για την απελευθέρωση των αγορών όπως στην Ενέργεια που έφερε ενεργειακή φτώχεια.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Στ. Φωτόπουλος αμφισβήτησε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους έχουν τα αναγκαία μέσα και ανθρώπους να ελέγξουν τις αυξήσεις τιμών που θα ανακοινώνουν τα σούπερ μάρκετ, με βάση την τροπολογία. «Ο μπαμπούλας του να μην ανακοινώσουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης μια αύξηση, από μόνος του, δεν αποτρέπει τις αυξήσεις» είπε ο κ. Φωτόπουλος.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΚΟ Σπαρτιάτες Ιω. Κόντης, αναφέρθηκε στην υποχρεωτικότητα της αναγγελίας της ανατιμήσεως προϊόντων από τους παραγωγούς προς τα σούπερ μάρκετ, και αναρωτήθηκε: «Οι παραγωγοί που τροφοδοτούν μικρές επιχειρήσεις θα έχουν την ίδια συμπεριφορά και θα ανατιμούν τα προϊόντα σε σχέση με την μικρή κατανάλωση που έχουν αυτά τα μικρά καταστήματα και θα τα πουλάνε φθηνότερα σε αυτούς; Δεν έχω δει κάποια πρόβλεψη, η οποία να υπάρχει γι' αυτούς».

Εκ μέρους της ΚΟ Νίκη, ο βουλευτής Ν. Βρεττός χαρακτήρισε "ασπιρίνη" την τροπολογία και κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει χρήματα στον κόσμο για να αποκτήσει την αξιοπρέπειά του.

Τέλος, εκ μέρους της Πλεύσης Ελευθερίας, ο βουλευτής Αλ. Καζαμίας είπε ότι η τροπολογία είναι ένα μνημείο σύγχυσης. Σημείωσε μάλιστα ότι, ενώ αποσκοπεί στον καλύτερο και πληρέστερο έλεγχο της λειτουργίας της αγοράς, ωστόσο «θα ισχύσει μέχρι την 31η Μαΐου 2024, δηλαδή είναι για λίγους μήνες».

Σημειώνεται ότι επί της αρχής του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας ψήφισαν «ναι» ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, και ΠΑΣΟΚ, «όχι» ΚΚΕ, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ «παρών» δήλωσαν Ελληνική Λύση και ΚΟ Σπαρτιάτες.

