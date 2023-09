Πολιτική

Πομπέο για τουρκικά F-16: Έχουμε εξαιρετική συνεργασία με την Ελλάδα και την Κύπρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην Αθήνα βρίσκεται ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Τι είπε για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, τον EastMed και τον Μενέντεζ.

-

«Νιώθω πάντα υπέροχα να επισκέπτομαι την Ελλάδα», δήλωσε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο προσερχόμενος για να μιλήσει στο πρώτο αμερικανο-μεσογειακό επενδυτικό φόρουμ (1st American Mediterranean Investment Forum) που διοργάνωσε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το Joseph Sassoon Group.

Αναφερόμενος στις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ελλάδα και τη Μεσόγειο, τις χαρακτήρισε σημαντικές και έδωσε έμφαση όχι μόνο σε θέματα ασφαλείας αλλά και οικονομίας και έκανε λόγο για κοινή ευημερία.

Σε ερώτηση για το πρότζεκτ EastMed, ο 70ος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είπε πως έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος αλλά παραμένει πολλή δουλειά να γίνει. Ωστόσο, υπογράμμισε πως τα καλά νέα είναι ότι οι ευκαιρίες που είδε ως υπουργός Εξωτερικών δεν έχουν αλλάξει, παραμένουν ακόμα, για την Ανατολική Μεσόγειο. Ειδικότερα, ανέφερε πως οι άνθρωποι της περιοχής αυτής εργάζονται σκληρά, η γεωγραφία, οι υποδομές παρουσιάζουν τεράστιες οικονομικές ευκαιρίες, δημιουργώντας πολλές θέσεις εργασίας, πολύ πλούτο

Περαιτέρω, εξέφρασε την ελπίδα ο Πρόεδρος της Τουρκίας να ακολουθήσει τον δρόμο του διαλόγου, επισημαίνοντας πως αυτή η προσδοκία ήταν και κατά τη διάρκεια της θητείας του στο υπουργείο Εξωτερικών, δηλαδή για διάλογο και όχι αντιπαράθεση. Συμπλήρωσε πως ο Ερντογάν επανεξελέγη και έχει οικονομικές προκλήσεις και είπε πως ελπίζει να τις αντιμετωπίσει και να γίνει καλός εταίρος όχι μόνο στην περιοχή αλλά και στο ΝΑΤΟ. Έχει την ικανότητα να το πράξει, επισήμανε.

Σε ερώτηση του ΑΝΤ1 για τα F-16, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών είπε ότι προσπαθεί να μείνει έξω από την πολιτική, τονίζοντας πως οι ΗΠΑ έχουν εξαιρετική συνεργασία με την Ελλάδα και την Κύπρο και ότι το ΝΑΤΟ έχει ένα σημαντικό ρόλο.

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για την υπόθεση με τον γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ, είπε πως η Δικαιοσύνη θα τη διαλευκάνει, σημειώνοντας ότι οι ισχυρισμοί είναι πολύ σοβαροί όταν ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος κατηγορείται για αυτά τα πράγματα.