ΝΒΑ - Μπακς: “Βόμβα” με Λίλαρντ για την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η κορυφαία ανταλλαγή στο ΝΒΑ τα τελευταία χρόνια είναι γεγονός. Ο Λίλαρντ γίνεται συμπαίκτης του Giannis και αλλάζει το στοιχηματικό... τοπίο.

Τεράστια κίνηση από τους Μιλγουόκι Μπακς, με την οποία ικανοποιείται στο έπακρο η επιθυμία του Γιάννη Αντετοκούνμπο για ενίσχυση των «Ελαφιών», προκειμένου να γίνουν ομάδα πρωταθλητισμού. Οι Μπακς κινήθηκαν γρήγορα και μέσα από μία συμφωνία τριών ομάδων, απέκτησαν μέσω ανταλλαγής τον Ντέιμιαν Λίλαρντ των Μπλέιζερς.

Η ομάδα του Πόρτλαντ θα λάβει τους Τζου Χόλιντεϊ, Ντεάντρε Άιτον, Τουμανί Καμαρά, ενώ οι Φοίνιξ Σανς θα αποκτήσουν τους Γιουσούφ Νούρκιτς και Κίσον Άλενσον.

Η κίνηση αντιπροσωπεύει μια σημαντική έκπληξη για τον Λίλαρντ, ο οποίος πέρασε την offseason πιέζοντας για ανταλλαγή στους Μαϊάμι Χιτ και κατέληξε στους Μπακς.

Στις 11 σεζόν του στο ΝΒΑ, όλες με τη φανέλα του Πόρτλαντ, ο Λίλαρντ οδήγησε τους Μπλέιζερς στα πλέι οφ οκτώ φορές, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει τους Τελικούς της Δυτικής Περιφέρειας. Ο 33χρονος έχει μέσο όρο 25,2 πόντους (37.2% στο τρίποντο), 4,2 ριμπάουντ, 6,7 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 769 αγώνες καριέρας.

Ο Λίλαρντ ταρακούνησε το στοιχηματικό... τοπίο, πρώτο φαβορί το Μιλγουόκι για τον τίτλο

Η απόκτηση του All-Star γκαρντ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Ντέιμιαν Λίλαρντ, από τους Μιλγουόκι Μπακς, μέσω συμφωνίας ανταλλαγής που περιελάμβανε και τους Φοίνιξ Σανς, συνέβαλε στο να ταρακουνήσει το στοιχηματικό... τοπίο του ΝΒΑ.

Οι Μπακς, που ήταν τρίτοι ή τέταρτοι μεταξύ των ομάδων με τις περισσότερες πιθανότητες να κατακτήσουν το πρωτάθλημα 2023-24, αναρριχήθηκαν άμεσα στην κορυφή της λίστας στις περισσότερες στοιχηματικές εταιρίες.

Για παράδειγμα, η BetMGM, η οποία είχε τα «Ελάφια» μαζί στην τρίτη θέση με τους Σανς πριν από την ανταλλαγή, μετακίνησε το Μιλγουόκι στην κορυφή, ενώ οι υπερασπιστές του τίτλου Ντένβερ Νάγκετς υποχώρησαν στη δεύτερη θέση, με τους Μπόστον Σέλτικς τρίτους.

Υπενθυμίζεται ότι από τη συμφωνία η ομάδα του Πόρτλαντ θα λάβει τους Τζρου Χόλιντεϊ, Ντεάντρε Εϊτον, Τουμανί Καμαρά, ενώ οι Φοίνιξ Σανς θα αποκτήσουν τους Γιουσούφ Νούρκιτς, Νασίρ Λιτλ, Γκρέισον Άλεν και Κίον Τζόνσον.

