Υποκλοπές: Πολιτική κόντρα για την αντικατάσταση των μελών της ΑΔΑΕ

Επίθεση στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση. Στην αντεπίθεση Μαρινάκης και Βορίδης.

Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου του εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινακης. Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου:

«Η Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθώντας το παράδειγμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εγκαλεί την Κυβέρνηση διότι ακολούθησε τη νόμιμη διαδικασία για την αντικατάσταση των μελών της ΑΔΑΕ, των οποίων η θητεία έχει λήξει εδώ και έναν χρόνο.

Αναφέρθηκε, μάλιστα, όπως και ο κ. Ανδρουλάκης στη Βουλή και σε ένα επικείμενο πρόστιμο από την Ανεξάρτητη Αρχή.

Ρωτάμε ευθέως τον κ. Ανδρουλάκη και την κα Αυγέρη:

Από πού και με ποιον τρόπο γνωρίζουν ότι μια Ανεξάρτητη Αρχή πρόκειται να επιβάλει συγκεκριμένο πρόστιμο;

Και, σε κάθε περίπτωση, ποια είναι η πρότασή τους;

Να διατηρηθούν ως μέλη μιας Ανεξάρτητης Αρχής πρόσωπα των οποίων η θητεία έχει λήξει;

Να μην αντικατασταθούν ποτέ;

Τα πρώτα δείγματα μαρτυρούν ότι η ευχή μας να αποκτήσει επιτέλους η χώρα σοβαρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση είναι εξαιρετικά δύσκολο να πραγματοποιηθεί».

Ανδρουλάκης: Καταγγελία για καθυστέρηση και συγκάλυψη στην υπόθεση υποκλοπών

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης με έκτακτη παρέμβαση του στη Βουλή κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί ξανά να καθυστερήσει τη έρευνα της ΑΔΑΕ για το ρόλο της ΕΥΠ στην υπόθεση των υποκλοπών.

Ο κ.Ανδρουλάκης συγκεκριμένα κατήγγειλε κυβερνητική μεθόδευση σύμφωνα με την οποία την παραμονή της συνεδρίασης της Ολομέλεια της ΑΔΑΕ ,την Παρασκευή, όπου ο Πρόεδρος της εισηγείται πρόστιμο 100.000 ευρώ στην ΕΥΠ γιατί δεν συνεργάστηκε και δεν παρέδωσε τον φάκελο για την παρακολούθησή του, σπεύδει αύριο Πέμπτη να αλλάξει ορισμένα μέλη της στη διαδικασία της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ανέφερε ότι είναι μιά ακόμη σύμπτωση στην αλυσίδα των συμπτώσεων για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ υποστήριξε: «Η κυβέρνηση το κάνει για να μην αποκαλυφθούν οι ευθύνες του κ. Μητσοτάκη και μελών του οικογενειακού του περιβάλλοντος».

Ο κ, Ανδρουλάκης πρόσθεσε ότι " η Δημοκρατία , οι θεσμοί και το κράτος Δικαίου δεν μπορεί να περιφρουρηθούν από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη».

Κατέληξε λέγοντας ότι είναι επικίνδυνοι για τους θεσμούς και θα λογοδοτήσουν στον ελληνικό λαό, ενώ τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής είναι η παράταξη που προασπίζεται τους δημοκρατική τάξη στη χώρα.

Βορίδης: Πού ξέρει ο κ.Ανδρουλάκης τις αποφάσεις της Αρχής;

Το ερώτημα, γιατί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μειώνει το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να ασκήσει τα νόμιμα καθήκοντά του, σε σχέση με την επιλογή μελών της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), απηύθυνε ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης στη Βουλή, απαντώντας σε προηγούμενη σχετική παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη. «Εάν δεν αρέσουν τα πρόσωπα, που προτείνει ο πρόεδρος της Βουλής, υπάρχει η δυνατότητα, η Διάσκεψη των Προέδρων, και μάλιστα, επειδή απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων -δεν αρκεί η ψήφος της ΝΔ- να πει: Δεν μου αρέσουν, δεν τα εγκρίνω, απορρίπτω την πρόταση» είπε ο κ. Βορίδης και ρώτησε: «Εσείς τι θέλετε τώρα; Ούτε αυξημένη πλειοψηφία να μην υπάρξει. Να μένουμε εκεί, με αυτούς που έχει λήξει η θητεία τους, για να παίρνουν τις αποφάσεις, που μάλιστα ο πρόεδρος σας τις ξέρει από πριν».

Ο κ. Βορίδης ζήτησε μάλιστα, να μάθει, «που τις ξέρει (ο κ. Ανδρουλάκης) τις αποφάσεις της Αρχής; Πώς τις γνωρίζει; Πού ξέρει τι θα αποφασίσει η ολομέλεια; Εγώ δεν το ξέρω. Εγώ δέχομαι ότι η Αρχή με ακεραιότητα, και τα μέλη της θα διαβουλευθούν και σύμφωνα με την πεποίθηση τους θα πάρουν μία απόφαση. Εσείς από πού γνωρίζετε εκ των προτέρων την απόφαση αυτή, και λέτε ότι το κίνητρο μας είναι να αποφύγουμε αυτή την απόφαση»;

Απευθυνόμενος στην πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο υπουργός Επικρατείας, και αφού σημείωσε ότι την προηγούμενη Πέμπτη, ο πρόεδρος της Βουλής στην Διάσκεψη των Προέδρων ανέφερε ότι πρόκειται να ξεκινήσει η διαδικασία εκλογής των νέων μελών της ΑΔΑΕ, επισήμανε τα εξής: «Ακούστε, επειδή σας αρέσουν οι συμπτώσεις. Αμέσως μετά, η Αρχή, τη στιγμή που ακόμα τα πράγματα σε μια σειρά ζητημάτων ήταν ανοιχτά, επέλεξε να συγκαλέσει ο πρόεδρος, όπως έχει δικαίωμα, την ολομέλεια, για την Τετάρτη. Οποία σύμπτωσις! Την Πέμπτη ξεκινάει η διαδικασία εκλογής νέων μελών και την Παρασκευή ορίζεται η συγκεκριμένη συνεδρίαση. Το ποιος ακολουθεί ποιον και για ποιο λόγο, εγώ το αφήνω στην κρίση σας. Εγώ έχω απόλυτο σεβασμό στην Αρχή και σταματώ εδώ».





Αυγέρη: Σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη ξεπέρασε και τον πιο κακό της ευατό

Δήλωση για το ζήτημα έκανε και η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δώρα Αυγέρη:

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσθέτει κεφάλαια στη μαύρη Βίβλο της υποβάθμισης του Κράτους Δικαίου. Σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη ξεπέρασε ακόμα και τον πιο κακό εαυτό της. Από τη μία προχωρά σε ένα νέο πραξικόπημα για να συνεχιστεί η ομερτά γύρω από το σκάνδαλο των υποκλοπών, αντικαθιστώντας μέλη της ΑΔΑΕ, μια ημέρα πριν η Ανεξάρτητη Αρχή αποφασίσει για την επιβολή προστίμου στην ΕΥΠ, λόγω μη συνεργασίας της στην έρευνα. Και από την άλλη, δεν διστάζει μέσω του κ. Βορίδη να εγκαλεί τα θύματα και όσους αντιδρούν και να υπερηφανεύεται για τις αντιθεσμικές παρεμβάσεις της. Μάταια ο κ. Μητσοτάκης πιστεύει ότι η δράση του παρακράτους που έστησε, θα μείνει στο σκοτάδι και ότι δεν θα λογοδοτήσει για την προσβολή στους Θεσμούς και την Δημοκρατία. Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο ενός σοβαρού ελέγχου από την αρμόδια Επιτροπή Δικαιοσύνης της ΕΕ».

ΠΑΣΟΚ: Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είτε δεν καταλαβαίνει, είτε ψεύδεται

Το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία απαντά στον κυβερνητικό εκπρόσωπο:

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για μία ακόμη φορά είτε κάνει ότι δεν καταλαβαίνει είτε ψεύδεται συνειδητά.

Προσπαθεί να παρουσιάσει ως «νόμιμη διαδικασία» την προσπάθεια φίμωσης της Αρχής, που ερευνώντας την καταγγελία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη, αποκάλυψε το παρακράτος των παράνομων υποκλοπών, που είχε στηθεί στην πίσω αυλή του Μεγάρου Μαξίμου.

Άλλωστε, δεν είναι πρώτη φορά που μία τέτοια προσπάθεια λαμβάνει χώρα.

Θα συμβουλεύαμε τόσο τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο όσο και τον Υπουργό Επικρατείας κ. Βορίδη να μην περιορίζουν την ενημέρωσή τους μόνο σε όσους αναπαράγουν τα non paper του Μεγάρου Μαξίμου, καθώς σε άλλη περίπτωση θα γνώριζαν ότι ώρες πριν την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη στη Βουλή αξιόπιστα ενημερωτικά site (https://www.tovima.gr/2023/09/27/politics/giati-i-kyvernisi-trexei-na-antikatastisei-meli-tis-adae/) είχαν δημοσιεύσει την είδηση για την εισήγηση του Προέδρου της ΑΔΑΕ, κ. Ράμμου για την επιβολή προστίμου 100.000 ευρώ στην ΕΥΠ λόγω της άρνησής της να παράσχει τον φάκελο παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη.

Ας απαντήσουν, λοιπόν, ευθέως οι ίδιοι:

Γιατί σπεύδουν άρον άρον να αντικαταστήσουν μέλη της ΑΔΑΕ πριν την κρίσιμη συνεδρίαση της Αρχής;

Γιατί η ΕΥΠ αρνείται να συνεργαστεί με την ΑΔΑΕ προσκομίζοντας τα «πειστήρια» του «εθνικού κινδύνου»;

Είναι μία ακόμα «σύμπτωση», που προστίθεται σε αυτές της ταυτόχρονης απόπειρας παγίδευσης με το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, του διαστήματος παγίδευσης που ταυτίζεται με τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, της καταστροφής του φακέλου την ημέρα που άρχισε την έρευνα η ΑΔΑΕ, της προστασίας των κ.κ. Δημητριάδη, Μπίτζιου, Λαβράνου από την κυβερνητική πλειοψηφία στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής και άλλων πολλών που έχουμε δει τον τελευταίο χρόνο».

