Βόρεια Κορέα: “πυρηνική δύναμη”… βάσει Συντάγματος

Κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα της Βόρειας Κορέας το καθεστώς της "πυρηνικής δύναμης".

Εγκρίθηκε συνταγματική τροπολογία που κατοχυρώνει το καθεστώς «πυρηνικής δύναμης» για τη Βόρεια Κορέα, όπως μεταδίδει σήμερα το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

Η Ανώτατη Λαϊκή Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα «το κρίσιμο θέμα της ατζέντας για τη διαμόρφωση πολιτικής πυρηνικής ισχύος», ανέφερε το KCNA.

Σε ομιλία του, ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν χαρακτήρισε «πολύ σημαντική» την επίσπευση του εκσυγχρονισμού του πυρηνικού οπλοστασίου της Πιονγκγιάνγκ για λόγους «στρατηγικής αποτροπής», υπογραμμίζει το KCNA.

