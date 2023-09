Κοινωνία

Εύβοια: Πτώση ελικοπτέρου στο Αχλάδι

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για την πτώση του ελικοπτέρου.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά την ενημέρωση για πτώση ελικοπτέρου στην βόρεια Εύβοια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για πολιτικό ελικόπτερο, που κατέπεσε στην παραλία Αχλάδι.

Στο πολιτικό ελικόπτερο τύπου Α109 επέβαιναν δύο άτομα,

Το ελικόπτερο θα έκανε το δρομολόγιο από Μαντούδι Εύβοιας για Βόλο.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, το ελικόπτερο, ενώ ήταν στον αέρα, άρχισε να παίρνει περίεργη κλίση, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ακούστηκε ένας κρότος.

Επί τόπου σπεύδουν ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπάνος, ο αντιπεριφερειάρχης Ευβοίας, Γιώργος Κελαϊδής της και ο δήμαρχος Μαντουδίου.

«Το ελικόπτερο έπεσε στην παραλία Αχλαδίου μπροστά στο σπίτι μου», είπε νωρίτερα στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Μαντουδίου.

