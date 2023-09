Πολιτισμός

Βρετανικό Μουσείο: Σκάνδαλο με αγορά αγαλματίδιου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε νέο σκάνδαλο εμπλέκεται το Βρετανικό Μουσείο. Η αποκάλυψη που ήρθε μετά από δημοσίευμα

-

Σε νέο σκάνδαλο εμπλέκεται το Βρετανικό Μουσείο, το οποίο κατηγορείται πως αγόρασε αιγυπτιακό αγαλματίδιο από έμπορο αρχαιοτήτων, χωρίς να ελέγξει αν το κατείχε νόμιμα.

Το αγαλματίδιο συναντάται σε πολλούς αιγυπτιακούς τάφους και είχε αγοραστεί το 2017 από τον Μόρις Κούλι (Morris Khouli), ο οποίος διαθέτει οίκο δημοπρασιών στη Νέα Υόρκη.

Ο ίδιος είχε ομολογήσει ότι, το 2012 είχε αγοράσει και μεταφέρει παράνομα αιγυπτιακές αρχαιότητες, μεταξύ των οποίων φέρετρα, για τα οποία είχε δηλώσει ψευδή στοιχεία στις τελωνειακές Αρχές, αναφορικά με την προέλευση και την αξία τους.

Τον ίδιο χρόνο, οι αμερικάνικες Αρχές είχα αποκαλύψει ότι κατείσχαν 77 αρχαιότητες, μαζί με αιγυπτιακά έργα, τα οποία επεστράφησαν στην Υεμένη.

Τα αρχεία του Βρετανικού Μουσείου δείχνουν ότι, το αγαλματίδιο που χρονολογείται από τη 13η δυναστεία της αρχαίας Αιγύπτου, είχε αγοραστεί από την Γκαλερί του Κούλι, το 2017.

Οι αποκαλύψεις ήρθαν μετά από έρευνα της εφημερίδας “The National”, την οποία έκανε η δικηγόρος και ειδική στα εγκλήματα, Αντζέλικα Χελουγουέρ (Angelika Hellgwer), η οποία είπε πως, το Βρετανικό Μουσείο αγνόησε τις προειδοποιήσεις και δεν ζήτησε τα έγγραφα, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν ένα 4σελιδο έγγραφο στα αραβικά, στο οποίο αναφερόταν ότι, ένας έμπορος το αγόρασε το 1946 και το πήγε στο Μπρούκλιν.

Οι δυνατότητες διερεύνησης μιας πηγής αγοράς για το Βρετανικό Μουσείο δεν είναι τόσο δύσκολες, καθώς με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, φαίνεται ότι, ο Κούλι είχε καταδικαστεί λίγα χρόνια πριν, όπως επισημαίνουν οι Times.

Το Μουσείο είπε πως, είναι σε συνεργασία με τις Αρχές των ΗΠΑ και το αγαλματίδιο δεν έχει εκτεθεί ποτέ, αλλά βρίσκεται σε χώρο ασφαλείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια - Ελικόπτερο: η στιγμή της πτώσης στην θάλασσα (βίντεο)

Γλυκά Νερά - Εισαγγελέας: Ο πιλότος σκότωσε την Καρολάιν για να την εκδικηθεί

Revenge porn - Εύβοια: Εφιάλτης για μαθήτρια από “καυτή” φωτογραφία