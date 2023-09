Τεχνολογία - Επιστήμη

Εύβοια: Σεισμός στο Μαντούδι

Αισθητή έγινε η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στο Μαντούδι της Εύβοιας.

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε στο Μαντούδι της Εύβοιας, που πλήττεται και από την κακοκαιρία.

Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,4 Ρίχτερ, με το χαμηλό εστιακό βάθος στα 5χλμ να κάνει ιδιαίτερα αισθητή τη δόνηση.

Το επίκεντρο εντοπίζεται στα 4χλμ Βόρεια Βορειοανατολικά του Μαντουδίου.

