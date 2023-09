Μεταναστευτικό: Ευρωπαϊκή ενίσχυση σε χρήματα και ανθρώπινο δυναμικό προς την Ελλάδα

Η ανακοίνωση της αρμόδιας Επιτρόπου μετά τη συνάντησή της με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου.

Έκτακτη χρηματοδότηση στην Ελλάδα για το μεταναστευτικό και επιπλέον προσωπικό από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες όπως ο FRONTEX ανακοίνωσε η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον μετά την συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρη Καιρίδη στις Βρυξέλλες.

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Έλληνα υπουργό Μετανάστευσης Δημήτρη Kαιρίδη. Οι προκλήσεις της Ελλάδας είναι προκλήσεις της ΕΕ. Τον διαβεβαίωσα γιαπλήρη υποστήριξη της Κομισιόν στη διαχείριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα σήμερα. Του είπα ότι η ΕΕ στέκεται πλήρως πλάι στην Ελλάδα. Η γενική διεύθυνση μετανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων παρέχει επιπλέον χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης» σημείωσε η κ. Γιόχανσον.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι υπηρεσίες όπως ο FRONTEX παρέχουν « περισσότερο εξειδικευμένο προσωπικό». «Δεσμευόμαστε να εντείνουμε τη στενή ολοκληρωμένη συνεργασία μας με βασικούς γειτονικούς εταίρους» υπογράμμισε.

Στη συνέχεια της συνάντησης αυτής, ακολούθησε τριμερής συνάντηση του Έλληνα Υπουργού και της Επιτρόπου με την Υπουργό Εσωτερικών της Γερμανίας, κ. Faeser, με βασικό θέμα συζήτησης τη συνεργασία της ΕΕ με την Τουρκία στο θέμα του μεταναστευτικού.

Κοινή ήταν η άποψη ότι πρέπει άμεσα να επικαιροποιηθεί η Κοινή Δήλωση ΕΕ – Τουρκίας του 2016 καθότι σημαντικές προβλέψεις της δεν εφαρμόζονται σήμερα από την πλευρά της Τουρκίας. Προς τούτο, συμφωνήθηκε όπως οι τρεις πλευρές συνεργαστούν στενά ώστε να υπάρχουν σύντομα αποτελέσματα προς την κατεύθυνση της επανενεργοποίησης των επιστροφών και της πρόληψης των παράνομων μεταναστευτικών ροών, μέσα από την πάταξη των δικτύων των διακινητών και τη φύλαξη από την Τουρκία των συνόρων της.

Σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αναφέρεται:

«Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Δημήτρης Καιρίδης συμμετείχε στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξήχθη στις Βρυξέλλες σήμερα 28 Σεπτεμβρίου.

Κατά την τοποθέτηση του στο Συμβούλιο ο κ. Καιρίδης συνεχάρη την Ισπανική Προεδρία για τις προσπάθειές που κατέβαλε ώστε να ολοκληρωθούν επιτυχώς οι διαπραγματεύσεις για το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, εκφράζοντας τη στήριξη της Ελλάδας σε αυτές τις προσπάθειες.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ελλάδος προς την Ιταλία η οποία δοκιμάζεται από αυξημένη μεταναστευτική πίεση προερχόμενη κυρίως από τις ακτές της Τυνησίας. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η κρίση που υφίσταται στην Ιταλία δεν θα πρέπει να αποστρέψει την προσοχή της ΕΕ και από τα τεκταινόμενα στην Αν. Μεσόγειο, όπου η Ελλάδα αντιμετωπίζει ιδιαίτερα αυξημένη πίεση κυρίως στο θαλάσσιο πεδίο.

