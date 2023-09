Πολιτισμός

Νομισματικό Μουσείο – ΟΔΑΠ: Ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί περί αποβολής του αναψυκτήριου

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων δίνει τη δική του απάντηση στην εταιρεία που εκμεταλλευόταν το αναψυκτήριο στο Νομισματικό Μουσείο.

Ανυπόστατους” χαρακτηρίζει ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) τους ισχυρισμούς της εταιρείας ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΕ σχετικά με την αποβολή της από το αναψυκτήριο του Νομισματικού Μουσείου Αθηνών, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι “η σύμβαση μίσθωσης με τη συγκεκριμένη εταιρεία έχει λήξει από το 2017” και ότι “η λειτουργία του αναψυκτηρίου δεν υπήρξε ανεπίληπτη”.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του ΟΔΑΠ:

“Ο ΟΔΑΠ απαντά στους ανυπόστατους ισχυρισμούς της εταιρείας ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΣΤΑΣΗ ΑΕ για το αναψυκτήριο στο Νομισματικό Μουσείο.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων απαντώντας στους ανυπόστατους ισχυρισμούς της εταιρείας ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε. για την αποβολή της από το αναψυκτήριο του Νομισματικού Μουσείου Αθηνών, δηλώνει τα εξής:

Η σύμβαση μίσθωσης με τη συγκεκριμένη εταιρεία έχει λήξει από το 2017. Δεν ανανεώθηκε. Δεν παρατάθηκε.

Ο νόμος ορίζει ότι μετά τη λήξη της σύμβασης, το αναψυκτήριο παραδίδεται ελεύθερο, χωρίς καμία άλλη διαδικασία.

Ο ΟΔΑΠ υποχρεούται να ενεργήσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, πράγμα που έκανε.

Πριν από τη διενέργεια του νέου διαγωνισμού, όλοι οι κάτοχοι των αναψυκτηρίων με ληγμένες μισθώσεις, μεταξύ των οποίων και η συγκεκριμένη εταιρεία, ειδοποιήθηκαν να τα παραδώσουν οικειοθελώς, προκειμένου να μην εκδοθεί σε βάρος τους πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής.

Η εταιρία ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΕ αρνήθηκε ρητά να παραδώσει το αναψυκτήριο αν και λειτουργούσε χωρίς σύμβαση και χωρίς άδεια λειτουργίας, πέραν της προηγούμενης καταχρηστικής χρήσης, σχεδόν επί μία εξαετία.

Η εταιρεία έχει οικονομικές εκκρεμότητες προς τον Ο.Δ.Α.Π. Η λειτουργία του αναψυκτηρίου δεν υπήρξε ανεπίληπτη”.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη στα social media, αναφέρεται:

«ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ « ΑΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ»

Θέλουμε να ενημερώσουμε τους φίλους και επισκέπτες μας ότι αυριο το πρωί (28/09/2023) το Υπουργείο Πολιτισμού, διά του Οργανισμού Διαχείρισης Αρχαιολογικών Πόρων (ΟΔΑΠ), θα προχωρήσει στην διοικητική αποβολή της εταιρείας ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΕ από το καφέ στον Κήπο του Νομισματικού Μουσείου (ΝΟΜ), που το λειτουργούσε επί 16 χρόνια με ευαισθησία και ποιότητα.

Σημειώνουμε ότι ¨

Η εταιρεία έχει νόμιμη σύμβαση σε ισχύ για την λειτουργία του αναψυκτηρίου

Ο ΟΔΑΠ ή άλλος οργανισμός του ΥΠΠΟ ουδέποτε διατύπωσε οποιαδήποτε παρατήρηση ή μομφή ή απαίτηση αποχώρησης της εταιρείας από το Καφέ

Αντίθετα, ο ΟΔΑΠ, οι εκάστοτε Διευθυντές του Μουσείου, ο Σύλλογος Φίλων του Μουσείου και χιλιάδες Έλληνες και ξένοι επισκέπτες του Κήπου, εκφράστηκαν εγκωμιαστικά για το έργο μας και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Το Καφέ στον Κήπο του Νομισματικού Μουσείου, όλα αυτά τα χρόνια, φιλοξένησε εκατοντάδες ποιοτικές μουσικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις, κινηματογραφικές βραδιές κ βραδιές ποίησης. Ο Κήπος του ΝΟΜ, από μία «τρύπα στη γεωγραφία» της Αθήνας που ήταν το 2009, έγινε ένα σημαντικό και αναγνωρίσιμο τοπόσημο πολιτισμού.

Το Υπουργείο Πολιτισμού προτίμησε να αγνοήσει όλα τα προηγούμενα, ακόμη και την ευαρέσκεια που το ίδιο είχε εκφράσει για το έργο και τις υπηρεσίες μας, προκειμένου να «δωρίσει» το Καφέ του ΝΟΜ, μαζί με δεκάδες άλλα, σε μία αλυσίδα εστίασης που ουδεμία σχέση είχε με λειτουργία αναψυκτηρίων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους και που ελάχιστη σχέση έχει με επιχείρηση λειτουργίας χώρων εστίασης, μιας και είναι επιχείρηση franchising.

Λυπούμαστε βαθύτατα για μία ακόμη επίδειξη αναλγησίας και εχθρότητας για κάθε φιλότιμη προσπάθεια σ ’αυτή τη χώρα, επιφυλασσόμαστε για τα νόμιμα δικαιώματα μας και θα είμαστε ευγνώμονες για κάθε έκφραση συμπαράστασης.

Το Καφέ του Νομισματικού Μουσείου (όπως το ξέρατε ως τώρα)».

