Κοινωνία

Κηφισός - Τροχαίο: Νεκρός οδηγός μηχανής

Ακόμη ένας άνθρωπος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο. Που και πως έγινε η τραγωδία.

(εικόνα αρχείου)

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο με μηχανή τα ξημερώματα της Παρασκευής στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, ο οδηγός της μηχανής έχασε τον έλεγχό της για άγνωστο λόγο, έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε σοβαρά. Αμέσως διακομίσθηκε βαρύτατα τραυματισμένος στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Α' Τμήμα Τροχαίας Πειραιά.

