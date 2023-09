Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος άνδρας που έπεσε από μπαλκόνι

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκεύης. Έρευνα για τις συνθήκες της πτώσης του 37χρονου.

Διασωληνωμένος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 37χρονος, ο οποίος, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από μπαλκόνι δεύτερου ορόφου στην Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 12.45 μετά τα μεσάνυχτα και επί τόπου κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

Οι συνθήκες της πτώσης ερευνώνται.

