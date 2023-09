Υγεία - Περιβάλλον

Αντιγριπικός εμβολιασμός - Συνταγογράφηση: Διευκρινίσεις του Υπουργείου Υγείας

Τι ισχύει για τα συμβατικά και τι για τα νέου τύπου ακριβότερα εμβόλια. Απο πότε δεν θα απαιτείται συνταγογράφηση και για ποιους.

Το Υπουργείο Υγείας, αναφέρει σε ανακοίνωση του, ότι "έχει τη θεσμική αποστολή να προστατεύει και να φροντίζει την Υγεία του πληθυσμού καθώς και να λογοδοτεί στους πολίτες για κάθε ευρώ που ξοδεύει.

Σε σχέση με τον αντιγριπικό εμβολιασμό ισχύουν τα εξής:

Το εμβόλιο είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες. Εδώ και δεκατρία χρόνια, ο αντιγριπικός εμβολιασμός γίνεται με συνταγογράφηση. Πέρυσι εφαρμόστηκε μια προσωρινή διαδικασία λογω της οξείας φάσης της πανδημίας. Φέτος, για πρώτη φορά έχουμε δύο τύπους εμβολίων: αυτά που είχαμε πάντα, τα συμβατικά, και τα νέου τύπου εμβόλια που έχουν ιατρική ένδειξη αποκλειστικά για άτομα άνω των 65 ετών. Σημειώνεται πως τα νέου τύπου εμβόλια κοστίζουν πολλαπλάσια των συμβατικών. Υπογραμμίζουμε ότι όλα τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά και ασφαλή. Το Υπουργείο Υγείας ακολουθώντας τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, δινει τη δυνατότητα εμβολιασμου για τα νέου τυπου και πολύ ακριβά εμβολια με συνταγογράφηση και παράλληλα δρομολογεί διαδικασία χορήγησης του συμβατικού εμβολίου χωρίς συνταγή. Το συμβατικό εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο χωρίς συνταγή από αρχές Νοεμβρίου. Ως τότε, όποιος πολίτης το επιθυμεί, μπορεί να εμβολιαστεί με το συμβατικό εμβόλιο με ιατρική συνταγή. Για το νέου τύπου εμβόλιο όμως, χρειάζεται συνταγογράφηση. Ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των ειδικών επιστημόνων και κάνουμε αυτό που είναι σωστό για τον πολίτη, τη δημόσια υγεία και τα δημόσια οικονομικά. Το Υπουργείο Υγείας δεν επέτρεψε και δε θα επιτρέψει να εκμεταλλευτεί κανείς τα αγαθά που έχουν ανάγκη οι πολίτες για να προφυλάξουν την Υγεία τους".