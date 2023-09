Κοινωνία

Γαλάτσι: “παρακαλούσα τους ληστές να μην πειράξουν την οικογένεια μου” (βίντεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο αρτοποιός, για τους κακοποιούς που μετά τον φούρνο, του πήραν τα κλειδιά και πήγαν στο σπίτι του, όπου κοιμούνταν η σύζυγος και τα παιδιά του, 6 ετών και 3 μηνών!

Το δράμα που βίωσε, μαζί με τον συνεργάτη του στον φούρνο του, τα ξημερώματα της Πέμπτης, στα χέρια ένοπλων ληστών, περιέγραψε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", ο αρτοποιός που μπήκε στο στόχαστρο των κακοποιών.

Όπως είπε στον Γιώργο Παπαδάκη και στην Μαρία Αναστασοπούλου, πιθανότατα οι δράστες μπήκαν από το βράδυ στον φούρνο και περίμεναν να πάει το πρωί ο αρτοποιός για να του ζητήσουν να τους δώσει χρήματα.

Αφού όπως είπε τον ακινητοποιήσαν, μαζί με τον συνεργάτη του, αφού τον χτύπησαν στο πρόσωπο και του ζήτησαν να τους δείξει που καταγραφόταν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, του πήραν τα κλειδιά και ανέβηκαν στο σπίτι του, ακριβώς πάνω από τον φούρνο.

Στο σπίτι κοιμούνταν η σύζυγος του και τα δύο παιδιά τους, ηλικίας 3 μηνών και έξι ετών. Ενώ του είχαν δέσει τα χέρια και τον απειλούσαν με όπλα και κατσαβίδι, τους παρακαλούσε να μην πειράξουν τα παιδιά και την γυναίκα του, όπως περιέγραψε, εμφανώς ταραγμένος.

Ευτυχώς, όπως είπε, ούτε η σύζυγος ούτε τα παιδιά αντιλήφθηκαν την παρουσία των κακοποιών μέσα στο σπίτι.

Παρακολουθήστε την δραματική περιγραφή όσων βίωσε ο ιδιοκτήτης του φούρνου:

