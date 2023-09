Οικονομία

Ο “Γαλαξίας” στο VEGAN LIFE FEST

Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ “Γαλαξίας” συμμετέχει στο Vegan Life Festival Athens 2023.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, «O Γαλαξίας – Το Ελληνικό Σούπερ συμμετέχει στο Vegan Life Festival Athens 2023.

Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ, τα τελευταία χρόνια έχει διευρύνει τη γκάμα των προϊόντων του, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε κατηγορίες τροφίμων vegan και βιολογικών, έχοντας πάντα κριτήριο τις διατροφικές ανάγκες των καταναλωτών όπως αυτές διαμορφώνονται τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη σήμανση τους αλλά και στη διαμόρφωση ειδικού χώρου εντός των καταστημάτων, προκειμένου να υπάρχει ευκολότερη πλοήγηση των καταναλωτών.

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 30/09 και 01/10 στην Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων από τις 11:00 το πρωί έως τις 23:00 το βράδυ.

Η πρόσβασή σας γίνεται από την Είσοδο Β. Θα μας βρείτε στο περίπτερό στον χώρο 201-202.

Ελάτε να γνωρίσουμε μαζί νέα vegan και βιολογικά προϊόντα, να ενημερωθούμε για οικολογικούς τρόπους ζωής και να συζητήσουμε σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς και τις λύσεις τους.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ΔΩΡΕΑΝ».

