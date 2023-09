Πολιτισμός

Πέθανε η Ματίνα Βολάκη

Θλίψη σκόρπίσε η είδηση του θανάτου της.

Σε ηλικία 75 ετών, ύστερα από σύντομη ασθένεια, έφυγε από τη ζωή η Ματίνα Βολάκη, από την «παλιά φρουρά» της έντυπης δημοσιογραφίας.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

"Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά με ιδιαίτερη θλίψη τη συνάδελφο Σταματίνα (Ματίνα) Βολάκη, η οποία απεβίωσε χθες, Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 74 ετών.

Η Ματίνα Βολάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948. Μετά το πέρας των λυκειακών σπουδών της, παρακολούθησε τριετείς σπουδές δημοσιογραφίας και ακολούθως τριετή μετεκπαίδευση στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών, αποκτώντας τους αντίστοιχους τίτλους. Είχε παρακολουθήσει, ως υπότροφος του διεθνούς δημοσιογραφικού οργανισμού Journaliste en Europe, ετήσιο μετεκπαιδευτικό δημοσιογραφικό πρόγραμμα, με έδρα το Παρίσι.

Τη δημοσιογραφική της καριέρα ξεκίνησε το 1974 στην εφημερίδα «ΑΥΓΗ» και ακολούθως, το 1978, μετέβη στην «Πρωινή Ελευθεροτυπία». Στη συνέχεια, εργάσθηκε, επί δεκαετίες, στην εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», στο τμήμα της διεθνούς ειδησεογραφίας, από όπου και συνταξιοδοτήθηκε.

Είχε εκδώσει δικό της περιοδικό για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας και είχε δώσει ενεργό παρών στο χώρο του δημοσιογραφικού συνδικαλισμού, μέσω της ΕΣΗΕΑ.

Όσοι γνώριζαν την Ματίνα Βολάκη, θα κρατούν στην μνήμη τους την εικόνα μίας ενάρετης συναδέλφου δημοσιογράφου, που διακρινόταν για τον αδαμάντινο χαρακτήρα της, τις αταλάντευτες αξίες και την αξιοπρέπεια, με την οποία πορεύθηκε στο βίο της. Και θα την μνημονεύουν ως μία άξια γυναίκα, με πολλή και αδιαπραγμάτευτη αγάπη για την οικογένειά της, τη ζωή και τη δημοσιογραφία που υπηρέτησε και ετίμησε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται βαθύτατα τους οικείους της και ιδιαιτέρως την πολυαγαπημένη της αδελφή Ελένη και τον ανιψιό της Χρήστο και αποχαιρετά την εκλεκτή συνάδελφο.

Η εξόδιος ακολουθία για τη Ματίνα Βολάκη θα τελεσθεί στο Β’ Νεκροταφείο Αθηνών την ερχόμενη Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2023, στις 11:00.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Σ"

