Σουηδία: Έκαψαν ομοίωμα του Ερντογάν (βίντεο)

Άμεση ήταν η αντίδραση της Τουρκικής Διπλωματίας καθώς το γεγονός συνέβη ενώπιον των αρχών.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και κάψιμο ομοιώματος του τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν πραγματοποιήθηκε μπροστά στην τουρκική πρεσβεία στη Στοκχόλμη.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα, Αδρέου, το γεγονός καταδίκασε με ανακοίνωσή του το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέροντας: «Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο το γεγονός ότι επετράπη σήμερα (29 Σεπτεμβρίου) κοντά στην πρεσβεία μας στη Στοκχόλμη μια αποτρόπαια πράξη που στόχευε τον Πρόεδρό μας. Η βασική προσδοκία της τουρκικής κοινωνίας είναι η Σουηδία να αποτρέψει τόσο αυτές τις προσβλητικές ενέργειες κατά των εκλεγμένων μας αξιωματούχων, που γίνονται συστηματικά στην εν λόγω χώρα, όσο και τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες προπαγάνδας τρομοκρατικών οργανώσεων».





