ΟΑΚΑ: Κλείνει μέχρι νεοτέρας - Επικίνδυνο το "Στέγαστρο Καλατράβα"

Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση του οργανισμού του σταδίου που αναφέρεται στα προβλήματα στατικότητας.

Σαν "βόμβα" έσκασε την Παρασκευή η είδηση ότι η κυβέρνηση έλαβε την απόφαση να κλείσει το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, το μεγαλύτερο στάδιο της χώρας και έδρα των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, καθώς επίσης και το Ποδηλατοδρόμιο, καθώς μελέτη του ΤΑΙΠΕΔ έφερε στο φως πρόβλημα στατικότητας των Στεγάστρων «Καλατράβα».

Η ανακοίνωση του ΟΑΚΑ αναφέρει:

«Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Αθλητισμού, του ΟΑΚΑ και του ΤΑΙΠΕΔ για το έργο “Ανακαίνιση Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών”, παρελήφθη Μελέτη για την εκτεταμένη επιθεώρηση των μεταλλικών κατασκευών Καλατράβα και των πολυκαρβονικών των Στεγάστρων των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ.

Στη Μελέτη αναφέρεται ότι οι μεταλλικές κατασκευές του Στεγάστρου του Κεντρικού Σταδίου και του Ποδηλατοδρομίου δεν ανταποκρίνονται στα κανονιστικά επιτρεπόμενα επίπεδα στατικής επάρκειας.

Με βάση τα παραπάνω και με αίσθημα ευθύνης, αναστέλλεται από σήμερα κάθε αθλητική και πολιτιστική δραστηριότητα στο Κεντρικό Στάδιο και στο Ποδηλατοδρόμιο.

Θα ακολουθήσει τάχιστα και δεύτερη Μελέτη, προκειμένου να ερευνηθούν διεξοδικότερα και να επιβεβαιωθούν ή όχι τα στοιχεία της σημερινής Μελέτης.

Συμμεριζόμαστε την αναστάτωση στην αθλητική οικογένεια, όμως είναι κατανοητό ότι πρέπει να λειτουργήσουμε με μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια αθλητών, αθλουμένων και φιλάθλων».

