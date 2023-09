Υγεία - Περιβάλλον

Νερό στη Θεσσαλία: Πού είναι κατάλληλο για χρήση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προτάσεις για αυτοσχέδιο καθαρισμό και φιλτράρισμα από το Υπουργείο Υγείας, στις περιοχές όπου κρίθηκε ακατάλληλο.

-

Αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την καταλληλότητα του νερού ύδρευσης στη Θεσσαλία εξέδωσε την Παρασκευή το Υπουργείο Υγείας. Η ανακοίνωση αναφέρει:

"Αναφορικά με την ασφάλεια και την καταλληλότητα του νερού στη Θεσσαλία, σας ενημερώνουμε ότι έως την 29/09/2023, 08:00 π.μ., έχουν πραγματοποιηθεί 1.208 λήψεις δειγμάτων. Οι αλλαγές που παρουσιάζονται σήμερα είναι:

Στον Δήμο Βόλου το νερό κρίνεται ακατάλληλο, έως ότου ανακοινωθούν νέες οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές.

Στον Δήμο Νοτίου Πηλίου: Το νερό κρίνεται κατάλληλο για την τοπική κοινότητα Αφετών και τον οικισμό Κορόπης Μηλεών.

Στον Δήμο Αγιάς: Το νερό κρίνεται κατάλληλο για τη δημοτική κοινότητα Αγιάς και τις τοπικές κοινότητες Δήμητρας, Αμυγδαλής, Στομίου και Καστρίου.

Στον Δήμο Σοφάδων: Το νερό κρίνεται κατάλληλο για τις τοπικές κοινότητες Καππαδοκικού και Πασχαλίτσας.

Στον Δήμο Μουζακίου: Το νερό κρίνεται ακατάλληλο για τις τοπικές κοινότητες Αμυγδαλής, Ανθοχωρίου, Βατσουνιάς, Δρακότρυπας, Ελληνοκάστρου, Κρυοπηγής, Οξυάς, Πευκοφύτου, Πορτής και Αγίου Ακακίου.

Στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα: Το νερό κρίνεται κατάλληλο για ολόκληρο τον Δήμο.

Στον Δήμο Τρικκαίων: Το νερό κρίνεται κατάλληλο για την τοπική κοινότητα Ελληνοκάστρου.

Εκτός από τις αλλαγές στους Δήμους Βόλου, Νοτίου Πηλίου, Αγιάς, Σοφάδων, Μουζακίου, Λίμνης Πλαστήρα και Τρικκαίων με τις υποσημειώσεις που επισημάνθηκαν, δεν υπάρχουν άλλες αλλαγές στα δίκτυα ύδρευσης και ισχύουν όσα έχουν αναφερθεί σε προηγούμενη ενημέρωση. Ας σημειωθεί ότι οι αρμόδιοι φορείς πραγματοποιούν δειγματοληψίες καθημερινά.

Φιλτράρισμα σε περίπτωση ακταλληλότητας

Αξίζει να επισημανθεί ότι σε περίπτωση που το νερό κριθεί ακατάλληλο για ανθρώπινη χρήση, αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι το νερό δεν είναι πόσιμο και ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαγείρεμα, παραγωγή τροφίμων ή ποτών, πλύσιμο λαχανικών και για ατομική υγιεινή (πλύσιμο χεριών κ.λ.π.). Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται βράσιμο του νερού για 1-3 λεπτά. Σε περίπτωση θολερότητας του νερού, συστήνεται να προηγείται του βρασμού φιλτράρισμα του νερού (π.χ. με υφασμάτινα ρούχα, φίλτρα του καφέ).

Ειδήσεις σήμερα:

Κασσελάκης: Το βίντεο για “φωτιά στην Βουλή”, οι Σπέτσες και ο αγώνας τρεξίματος (βίντεο)

Market Pass: σταδιακή καταβολή του βοηθήματος

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η δύσκολη όψη και η απιστία (βίντεο)