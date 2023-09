Κοινωνία

Καστοριά :Η αρπαγή μεταναστών αποκάλυψε κύκλωμα διακινητών

«Πλούσια» είναι η δράση της συμμορίας που δρούσε στα ελληνοαλβανικά σύνορα.

Διακριβώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καστοριάς, μετά τη διερεύνηση υπόθεσης αρπαγής αλλοδαπών, η δράση εγκληματικής ομάδας που διευκόλυνε την παράνομη έξοδο αλλοδαπών από τη χώρα μας σε ευρωπαϊκές και άλλες χώρες.

Προηγήθηκε εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς, καθώς και της Ομάδας Πάταξης Διασυνοριακού Εγκλήματος του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας.

Ειδικότερα, το πρωί της Πέμπτης (28/9) εντοπίστηκαν σε περιοχή της Καστοριάς, πλησίον των ελληνοαλβανικών συνόρων, 18 αλλοδαποί, από τους οποίους διαπιστώθηκε ότι οι 7 είχαν οργανωθεί μεταξύ τους με σκοπό τη διευκόλυνση παράνομης εξόδου των υπολοίπων 11 από το ελληνικό έδαφος.

Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς, τα όπλα, τα ναρκωτικά, του Κώδικα Μετανάστευσης, καθώς και για αρπαγή και εκβίαση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι οι διακινούμενοι αλλοδαποί έφτασαν σε παραμεθόρια περιοχή της Καστοριάς, ξεκινώντας από διάφορα σημεία της επικράτειας είτε με λεωφορεία και ταξί και έπειτα πεζή, συνοδευόμενοι από μέλη της ομάδας, είτε μόνοι τους, χρησιμοποιώντας συσκευές γεωεντοπισμού (gps), κατόπιν υπόδειξης του σημείου προορισμού από τους διακινητές.

Παράλληλα, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας παρείχαν στους διακινούμενους είδη διατροφής κατά τη διαμονή τους στην περιοχή μέχρι την αναχώρησή τους.

Ωστόσο, με σκοπό να αποτρέψουν τυχόν προσπάθεια των διακινούμενων να διαφύγουν μόνοι τους καθώς και για να απαιτήσουν από αυτούς ή οικείους τους επιπλέον χρηματικά ποσά, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας τους απειλούσαν, χρησιμοποιώντας πολεμικό τυφέκιο και άλλο οπλισμό.

Συνολικά, στο πλαίσιο της επιχείρησης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πολεμικό τυφέκιο με αναδιπλούμενη ξιφολόγχη,

γεμιστήρα με 28 φυσίγγια των 7,62mm,

ξίφος τύπου κατάνα με θήκη, μαχαίρι και σουγιάς,

σύστημα μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) με τηλεχειριστήριο,

6 κινητά τηλέφωνα με 6 κάρτες sim ,

415 ευρώ και νάιλον συσκευασία κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης συνολικού βάρους 2,2 γραμμαρίων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρμοδίως, ενώ η έρευνα για το πλήρες εύρος δράσης της εγκληματικής ομάδας συνεχίζεται.

