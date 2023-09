Πολιτισμός

Τουρκία: Η λογοκρισία “ακύρωσε” Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Οι δημιουργοί ανακάλεσαν την συμμετοχή τους, μετά την απαγόρευση της Οργανωτικής Επιτροπής για προβολή ενός ντοκιμαντέρ.

Ακυρώθηκε το κινηματογραφικό φεστιβάλ “Χρυσό Πορτοκάλι”, στην Αττάλεια, μετά από κρίση λογοκρισίας.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, το ντοκιμαντέρ Kanun Hukmu (Κράτος Δικαίου) ήταν η αιτία να ακυρωθεί το φεστιβάλ κινηματογράφου «Χρυσό Πορτοκάλι» στην Αττάλεια στις 7-14 Οκτωβρίου. Το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού αντέδρασαν στην συμμετοχή του ντοκιμαντέρ υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για προπαγάνδα γκιουλενιστών. Όταν η οργανωτική επιτροπή το απέκλεισε αυτή τη φορά οι άλλοι δημιουργοί που συμμετείχαν στο Φεστιβάλ απέσυραν τα έργα τους. Η κρίση πήρε διαστάσεις και ο δήμαρχος Αττάλειας Muhittin Bocek ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι το 60ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χρυσό Πορτοκάλι της Αττάλειας ακυρώθηκε.

Η απόφαση της οργανωτικής επιτροπής να κόψει το ντοκιμαντέρ «Κanun Hukmu» προκάλεσε την αντίδραση 27 δημιουργών, οι οποίοι απέσυραν τα έργα τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης στη σκηνοθέτιδα του, Νεϊλά Ντεμιρτζί.

Ταυτόχρονα παραιτήθηκαν 20 μέλη της κριτικής επιτροπής. Σε κοινή τους ανακοίνωση, οι παραγωγοί και σκηνοθέτες 7 ταινιών μεγάλου μήκους, 6 ντοκιμαντέρ και 14 ταινιών μικρού μήκους, διακήρυξαν ότι «τα φεστιβάλ ανήκουν στο κοινό και είναι απαράδεκτο να υπόκεινται σε λογοκρισία».

Στο εν λόγω ντοκιμαντέρ αναδεικνύεται η ιστορία της γιατρού Γιασεμίν και του δασκάλου Ενγκίν, που απολύθηκαν μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες άλλους δημόσιους λειτουργούς μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 2016.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού είχε αντιδράσει υποστηρίζοντας ότι το ντοκιμαντέρ στην προπαγάνδα για την τρομοκρατική οργάνωση FETO (γκιουλενιστές) μέσω του αντίληψη της θυματοποίησης χρησιμοποιώντας τη δύναμη της τέχνης.

Μετά από την κρίση, χθες το βράδυ, ο διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χρυσό Πορτοκάλι της Αττάλειας Ahmet Boyacoglu και η επιτροπή του φεστιβάλ παραιτήθηκαν. Το μεσημέρι παραιτήθηκε ο Demet Akbag, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του «Εθνικού Διαγωνισμού Ταινιών μεγάλου μήκους».

