Θεσσαλονίκη: Παιδί έπεσε από μπαλκόνι - Αγώνας δρόμου για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο (βίντεο)

Το παιδί βρέθηκε στο κενό. «Γέφυρα ζωής» από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.

Στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο μεταφέρθηκε το πρωί του Σαββάτου ένα δίχρονο παιδάκι.

Λίγο μετά τις 10:00 το πρωί και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το παιδάκι έπεσε στο κενό από μπαλκόνι πρώτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Ούλωφ Πάλμε, στην περιοχή της Νεάπολης.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο, καθώς και δυνάμεις της ΕΛΑΣ.

Το παιδάκι παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο».

