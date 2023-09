Life

“I LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ”: Η Μαρκέλλα Γιαννάτου για την “Μάγισσα” και το μωρό της (βίντεο)

Τι είπε για τα γυρίσματα της νέας σειράς του ΑΝΤ1, τον λόγο για τον οποίο δεν έκανε παιδί επί πολλά χρόνια, τον χωρισμό της στην διάρκεια της εγκυμοσύνης και την νέα ζωή με το μωρό στην αγκαλιά της.

Καλεσμένη της Μπέτυς Μαγγίρα και των συνεργατών της στην εκπομπή “I LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ”, ήταν το Σάββατο η Μαρκέλλα Γιαννάτου, που την απολαμβάνουμε στην νέα σειρά του ΑΝΤ1, «Η Μάγισσα».

Η Μαρκέλλα Γιαννάτου μίλησε για την καλλιτεχνική διαδρομή της και αποκάλυψε το όνειρο της για συνεργασία με καταξιωμένους σκηνοθέτες εντός και εκτός Ελλάδας, ενώ μίλησε επί μακρόν και για την προσωπική ζωή της.

Είπε ότι για 14 χρόνια είχε δεσμό με την σκηνοθέτη Λευτέρη Χαρίτο, το παιδί του οποίου όπως είπε, φαίνεται πως κάλυπτε την ανάγκη της μητρότητας, κάτι που ωστόσο ξεκαθάρισε μετά τον χωρισμό τους.

Αποκάλυψε ότι είχε προχωρήσει σε κατάψυξη ωαρίων και εντελώς συνειδητά επέλεξε τον χρόνο που θα γίνει μητέρα, σημειώνοντας ότι χώρισε με τον σύντροφο της ούσα έγκυος, καλούμενη να αντιμετωπίσει μια εντελώς καινούρια πραγματικότητα, ιδίως μετά και την έλευση της κόρης της.

Η λίγων μηνών Μελία, όπως την έχει ονομάσει μέσω της διαδικασίας της ονοματοδοσίας, έχει αλλάξει την ζωή της και μάλιστα αισθάνεται τύψεις, καθώς δουλεύει πολλές ώρες και δεν είναι μαζί της για να της προσφέρει όσα θέλει.

Μάλιστα, στα πρώτα γυρίσματα της σειράς «Η Μάγισσα» ήταν στους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης, κάτι που φαίνεται και από την εμφάνιση της όπως λέει, στα πλάνα και τότε αντιμετώπισε διάφορες ιδιαιτερότητες. Αποκάλυψε δε και κάποια ξεχωριστά περιστατικά με τους συναδέλφους της:

