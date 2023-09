Κοινωνία

Απάτες σε ηλικιωμένους: “υπάλληλοι της ΔΕΗ” μάζεψαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ

Εξαρθρώθηκε η σπείρα απου "λιάνιζε" ηλικιωμένους, μέλος της οποίας ήταν και αστυνομικός.

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αγρινίου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη κλοπών και απατών με προσποίηση υπαλλήλου της ΔΕΗ ή του Δήμου, σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων ατόμων σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης και σε βάρος τους καθώς και σε βάρος ακόμη 6 ατόμων -μεταξύ των οποίων και αστυνομικός- σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κλοπή, απάτη, ληστεία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, παράβαση καθήκοντος, δωροληψία υπαλλήλου καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τη νομιμοποίηση εσόδων και τα όπλα.

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη και μεθοδική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2022, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη κλοπών και απατών σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων ατόμων. Πιο αναλυτικά, δρώντας σε ολιγομελείς ομάδες, κυρίως πρωινές και μεσημβρινές ώρες, εντόπιζαν οικίες που διέμεναν ηλικιωμένα άτομα και υποδυόμενοι τους υπάλληλους της ΔΕΗ ή του Δήμου, εισέρχονταν σε αυτές. Ακολούθως, με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα έπειθαν τα θύματά τους και κατάφερναν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά και τιμαλφή, τα οποία στη συνέχεια μεταπωλούσαν σε κατάστημα που διατηρεί ένα από τα μέλη.

Χαρακτηριστικό στοιχείο του «επαγγελματισμού» με τον οποίο δρούσαν ήταν ότι μεταξύ τους είχαν καθορίσει διακριτούς ρόλους, με επιμερισμό αρμοδιοτήτων στην προσέγγιση των θυμάτων και στην «περιφρούρηση» του πεδίου δράσης, ενώ συνεργός τους που βρισκόταν σε κοντινό σημείο φρόντιζε για την διαφυγή τους με επιχειρησιακό όχημα. Μάλιστα, προκειμένου να καταστήσουν δυσχερή την ανακάλυψη της παράνομης δράσης τους, ενάλλασσαν τα μέσα που χρησιμοποιούσαν ώστε να διευκολύνουν τη διαφυγή τους από το σημείο διάπραξης της αξιόποινης πράξης.

Αναφορικά με τον εμπλεκόμενο αστυνομικό προέκυψε ότι είχε γνώση της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, απαιτούσε χρηματικά ποσά από τα μέλη της, ενώ όπως διαπιστώθηκε, είχε ενημερώσει δράστες της οργάνωσης ότι αναζητούνται, ύστερα από αξιόποινη πράξη που διέπραξαν τον περασμένο Ιούνιο. Η αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, καθώς και ομάδων Ο.Π.Κ.Ε. Αγρινίου και Βέροιας, ενώ σε έρευνες που ακολούθησαν σε οικίες καθώς και στο ανωτέρω κατάστημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κυνηγετικό όπλο,

5 οχήματα,

πλήθος τιμαλφών και ρολογιών αξίας τουλάχιστον 39.700 ευρώ,

πλήθος κινητών τηλεφώνων,

ιδιόχειρες σημειώσεις,

32.500 ευρώ και

7 χρυσές λίρες.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 44 περιπτώσεις ληστείας, απάτης, κλοπής καθώς και αποπειρών απάτης και κλοπής σε Αιτωλοακαρνανία, Χαλκιδική, Άρτα, Πρέβεζα, Αχαΐα, Θεσσαλονίκη, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Πέλλα, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Έδεσσα και Κιλκίς, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ξεπερνά τα 195.135 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενώ οι έρευνες, για την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της παράνομης δραστηριότητάς τους, συνεχίζονται.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση, υπενθυμίζεται ότι στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας ( www.astynomia.gr ) και συγκεκριμένα στον υπερσύνδεσμο https://tinyurl.com/3nyzsayt , είναι διαθέσιμες ειδικές συμβουλές με σκοπό την αποφυγή εξαπάτησης πολιτών από επιτήδειους, οι οποίοι προσεγγίζουν κυρίως άτομα τρίτης ηλικίας και με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα τους αποσπούν χρηματικά ποσά.

