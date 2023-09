Οικονομία

“Εξοικονομώ – αυτονομώ”: Παράταση για την υποβολή αιτήσεων

Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – αυτονομώ».

Παρατείνεται, με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρου Σκυλακάκη, έως και την Τρίτη 10 Οκτωβρίου του 2023, η προθεσμία που έχουν οι ωφελούμενοι για την υλοποίηση παρεμβάσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ - Αυτονομώ».

Η προηγούμενη παράταση ήταν η τελευταία που θα δινόταν (έως 15/9, με δυνατότητα επέκτασης έως 30/9 λόγω ανωτέρας βίας), βάσει και των δεσμεύσεων που υπάρχουν από τα χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ 2014-2020 και Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) του προγράμματος. Ωστόσο, λόγω των πρόσφατων φυσικών καταστροφών κρίθηκε αναγκαία η επέκταση της προθεσμίας έως τις 10.10.2023.

