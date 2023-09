Κοινωνία

Απαγωγή στην Αργυρούπουλη: Συνελήφθη και τρίτος δράστης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς η αστυνομία έφτασε στον τρίτο δράστη αξιοποιώντας τις κατάλληλες πληροφορίες. Τι βρέθηκα κατά την έρευνα στο αυτοκίνητό του.

-

Στη σύλληψη και του τρίτου μέλους της ομάδας που είχε απαγάγει αλλοδαπό στην Αργυρούπολη προχώρησε η Αστυνομία, μετά από τους πρώτους δύο δράστες οι οποίοι είχαν συλληφθεί στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Ο δράστης εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.

Η σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει:

"Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής, εξιχνιάστηκε πλήρως υπόθεση αρπαγής αλλοδαπού, η οποία διαπράχθηκε πρωινές ώρες του Σαββάτου 16 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχή της Αργυρούπολης Αττικής.

Υπενθυμίζεται ότι, για την υπόθεση είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης σε βάρος τριών αλλοδαπών, δυνάμει των οποίων ο ένας συνελήφθη την Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχή της Κερατέας (σχετικό το από 27-09-2023 Δελτίο Τύπου).

Από τις συνεχιζόμενες έρευνες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β), εντοπίστηκε, βραδινές ώρες της Τετάρτης, 27 Σεπτεμβρίου 2023, ο δεύτερος κατηγορούμενος, κινούμενος με όχημα σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας και συνελήφθη.

Ακολούθησαν περαιτέρω έρευνες, στο πλαίσιο των οποίων εντοπίστηκε πρωινές ώρες σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου 2023, σε περιοχή του Παλαιού Φαλήρου εντός οχήματος και ο τρίτος κατηγορούμενος, ο οποίος επίσης συνελήφθη δυνάμει εντάλματος σύλληψης.

Σε σωματικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, και σε έρευνες στα ανωτέρω οχήματα, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το χρηματικό ποσό των 1.915 ευρώ, 3 κινητά τηλέφωνα, κλειδιά οικιών, κλειδιά έτερου οχήματος και πλήθος πακέτων τηλεφωνικών συνδέσεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή".

Ειδήσεις σήμερα:

ΟΑΚΑ - Βρούτσης: η στατικότητα στα “στέγαστρα Καλατράβα” και η απάντηση στον Παναθηναϊκό (βίντεο)

Μπακογιάννης: η αστυνόμευση στην Αθήνα, η ποιότητα ζωής και το μποστάνι της Κοσιώνη (βίντεο)

Κακοκαιρία “Elias” - Βόλος: Λάσπη έχει καλύψει γειτονιές και προάστια (βίντεο)