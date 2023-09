Τεχνολογία - Επιστήμη

Κυβερνήτης Νέας Υόρκης για πλημμύρες: Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα

Πλημμύρισε η Νέα Υόρκη από τις καταρρακτώδεις βροχές που την έπληξαν. Ως αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής το χαρακτήρισε η κυβερνήτης.

Οι καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν πλημμύρες στη Νέα Υόρκη χθες Παρασκευή είναι συνέπεια της κλιματικής αλλαγής και πιθανότατα αντανακλούν μια «νέα κανονικότητα», δήλωσε σήμερα η κυβερνήτρια της Πολιτείας, Κάθι Χόκουλ.

«Βεβαίως και ξέρουμε ότι αυτό είναι συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Αυτό δυστυχώς πρέπει να περιμένουμε ως νέα κανονικότητα», τόνισε η Χόκουλ.

Σχεδόν 20 εκατοστά βροχής έπεσαν σε ορισμένα μέρη της πολυπληθέστερης πόλης των ΗΠΑ καθώς καταρρακτώδεις βροχές έπεσαν τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή στις βορειοανατολικές ΗΠΑ. Οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες στους δρόμους της Νέας Υόρκης και παρέλυσαν εν μέρει τη λειτουργία του μετρό και των αεροδρομίων της μεγαλούπολης. Πολλοί σταθμοί του δικτύου του μετρό της πόλης πλημμύρισαν εν μέρει και ορισμένες γραμμές διέκοψαν τη λειτουργία τους.

Η κυβερνήτρια της Πολιτείας κήρυξε χθες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τη Νέα Υόρκη, το Λονγκ Άιλαντ και και την κοιλάδα του ποταμού Χάντσον, προειδοποιώντας για πλημμύρες «απειλητικές για τη ζωή».

Σήμερα η Χόκουλ χαιρέτισε την ανταπόκριση των αρχών και είπε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα από την ισχυρές βροχοπτώσεις.

Παράλληλα τόνισε ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ένα μέτρο που επιτρέπει την ταχύτερη κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση μιας κρίσης, θα παραμείνει σε ισχύ για τις επόμενες έξι ημέρες.

Πρόσθεσε ότι συνομίλησε με τον Λευκό Οίκο και με τον ηγέτη της πλειοψηφίας στη Γερουσία Τσακ Σούμερ και η κυβερνήτρια τόνισε ότι εκείνοι είναι διατεθειμένοι να υποστηρίξουν μια ομοσπονδιακή κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

