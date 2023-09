Κοινωνία

Βαρυμπόμπη: Ένοπλη ληστεία με λεία “μαμούθ”

Γιατρός και η σύζυγός του έπεσαν θύματα ληστείας μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

Θύμα ένοπλης ληστείας έπεσε ένα πλαστικός χειρουργός, μαζί με τη σύζυγό του, το βράδυ της Παρασκευής, στο σπίτι τους, στη Βαρυμπόμπη.

Οι δύο δράστες εισέβαλλαν στο σπίτι, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, πιθανόν από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα.

Απείλησαν το ζευγάρι με την απειλή όπλου, τους ακινητοποίησαν και άρπαξαν κοσμήματα αξίας 200.000 ευρώ από το σπίτι, προτού εξαφανιστούν.

Το σπίτι ερευνήθηκε από αστυνομικούς, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους και υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

